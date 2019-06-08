民陣遊行部署逾百糾察 立會外裝鋼板隔示威區

【明報專訊】民陣明日發起遊行反對《逃犯條例》修訂前夕，發生警車和警署被擲汽油彈事件，民陣召集人岑子杰昨回應表示，民陣一向做足準備應付突發情况，令遊行更安全，已安排逾百名糾察維持秩序，稱民陣遊行一向和平理性非暴力。另外，立法會昨日也加強保安，在立法會大樓地下的玻璃幕牆外，安裝超過1米高的L型鋼板，與示威區隔開。
港獨組織稱有後續行動
岑子杰表示，相信遊行時發生擲汽油彈風險很低，而民陣與遊行團體有共識，即使有升級行動，亦會在遊行後進行。他不希望有人用汽油彈事件散播恐懼，從而減少遊行人數。
港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林表示，該組織參與民陣的遊行會盡量和平理性非暴力，遊行後會與「香港獨立聯盟」舉行「後續行動」，但暫不透露詳情。香港獨立聯盟召集人陳家駒表示，不會呼籲作暴力行為，後續行動如何要視乎當日情况。
學者：氣氛近03年七一
中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，近日氣氛與2003年七一大遊行前的氣氛接近，不少中產、不太熱中政治表態的朋友都表示會參與明日遊行，估計遊行人數會相當多，但要看年輕人和本土派能否放下分化，知道「覆巢之下無完卵」。
民陣前日在社交網站上載題為《2019年，我成為一個逃犯》的影片，播放歌手黃耀明、天主教榮休主教陳日君樞機、社工及一對母子，指出若《逃犯條例》修訂獲通過，眾人或會因自由創作、宣揚民主、改革社會等行為成為逃犯。民主黨和大專生等組織今日分別在各區開逾50和40個街站派單張，呼籲市民參加遊行。
田北辰：京中間人詫異關注度
《明報》早前委託中文大學傳播與民意調查中心做民意調查，有47.2%受訪市民反對修訂逃犯條例，支持的有23.8％。港區人代、實政圓桌立法會議員田北辰昨表示，民調有重大參考價值，有「北京來的中間人」向他表示，對市民整體關注度詫異。田認為，各方低估了事件的敏感性。