民陣遊行部署逾百糾察 立會外裝鋼板隔示威區

港獨組織稱有後續行動

岑子杰表示，相信遊行時發生擲汽油彈風險很低，而民陣與遊行團體有共識，即使有升級行動，亦會在遊行後進行。他不希望有人用汽油彈事件散播恐懼，從而減少遊行人數。

港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林表示，該組織參與民陣的遊行會盡量和平理性非暴力，遊行後會與「香港獨立聯盟」舉行「後續行動」，但暫不透露詳情。香港獨立聯盟召集人陳家駒表示，不會呼籲作暴力行為，後續行動如何要視乎當日情况。

學者：氣氛近03年七一

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，近日氣氛與2003年七一大遊行前的氣氛接近，不少中產、不太熱中政治表態的朋友都表示會參與明日遊行，估計遊行人數會相當多，但要看年輕人和本土派能否放下分化，知道「覆巢之下無完卵」。

民陣前日在社交網站上載題為《2019年，我成為一個逃犯》的影片，播放歌手黃耀明、天主教榮休主教陳日君樞機、社工及一對母子，指出若《逃犯條例》修訂獲通過，眾人或會因自由創作、宣揚民主、改革社會等行為成為逃犯。民主黨和大專生等組織今日分別在各區開逾50和40個街站派單張，呼籲市民參加遊行。

田北辰：京中間人詫異關注度

《明報》早前委託中文大學傳播與民意調查中心做民意調查，有47.2%受訪市民反對修訂逃犯條例，支持的有23.8％。港區人代、實政圓桌立法會議員田北辰昨表示，民調有重大參考價值，有「北京來的中間人」向他表示，對市民整體關注度詫異。田認為，各方低估了事件的敏感性。