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港聞
2019年6月7日星期五
港聞二
爭同性配偶福利 公僕終極勝訴 官：不可因社會對同性婚姻沒共識損人權
終院：婚姻本質公開排他 外地締結同性婚姻符合
工會：為同性配偶爭福利者未必升
浸大：員工配偶福利不論性別
五狎視障學生 張健華囚33月 官斥令人髮指 助長歧視
家長組織：判決彰顯公義 弱勢欠法律保障
量刑按91年修例前罰則 大狀稱合理
躉船工甲板墮5米深船艙底
吳文遠擲三文治案 律政司上訴許可遭駁回
四成少數裔家長 無信心讓子女升主流小學
伺服器周知漏洞 國泰未察 泄940萬客資料 私隱署報告指保安違規
上水屠房復宰 供應少七成
泳池溺斃男子裁死於意外 官不接納救生員離開崗位理由
救生員更表無小息 「當值離崗一直發生」
病人堅拒作證 涉偷拍醫生撤控
看中園區匯聚科企初創 進駐科學園 IBM建創新中心
中大深圳醫學院 明年招生逾百 不可來港實習 無自動執業資格
瑪嘉烈化驗報告顯示不全 化療病人延誤用標靶藥3周
教局倡中一派位新安排 自行收生結果3月通知
稱避電動輪椅者 的士撞傷途人
鑿穿電纜爆炸 外判工灼傷命危
尊子漫畫
稱何不能代表政府辯修例 陳景生向何君堯說不
古蹟辦倡增3法定古蹟 嘉咸街唐樓擬列三級
籲周日上街反修例 小店紛紛休市
機會來了 港人可為系外行星命名
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【明報專訊】（請看附圖）
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爭同性配偶福利 公僕終極勝訴 官：不可因社會對同性婚姻沒共識損人權
終院：婚姻本質公開排他 外地締結同性婚姻符合
工會：為同性配偶爭福利者未必升
浸大：員工配偶福利不論性別
五狎視障學生 張健華囚33月 官斥令人髮指 助長歧視
家長組織：判決彰顯公義 弱勢欠法律保障
量刑按91年修例前罰則 大狀稱合理
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稱何不能代表政府辯修例 陳景生向何君堯說不
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籲周日上街反修例 小店紛紛休市
機會來了 港人可為系外行星命名
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終院：婚姻本質公開排他 外地締結同性婚姻符合
工會：為同性配偶爭福利者未必升
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五狎視障學生 張健華囚33月 官斥令人髮指 助長歧視
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古蹟辦倡增3法定古蹟 嘉咸街唐樓擬列三級
籲周日上街反修例 小店紛紛休市
機會來了 港人可為系外行星命名
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