瑪嘉烈化驗報告顯示不全 化療病人延誤用標靶藥3周

【明報專訊】醫院管理局昨日公布，接獲瑪嘉烈醫院報告，該院病理科化驗室資訊系統出現技術問題，在顯示分子基因測試報告時，未能顯示完整內容，醫療人員無法檢視所有資料，該院事後重新檢視逾200份報告，發現其中一名正接受化療的腫瘤科病人，較適合口服標靶藥，需要改變治療方案。醫管局就事件致歉，並稱已檢查其他醫院同類系統，暫未見問題。
醫局：療效料不受影響
醫管局表示，資訊科技及醫療信息部初步調查發現，系統早前安裝顯示報告的程式時，部分設定有技術問題，引致系統未能完全顯示報告內容。局方說，瑪嘉烈醫院已向病人解釋，並安排病人更新治療計劃，估計療效不受影響，院方未有進一步透露病人病况。
據了解，受影響病人患肺癌，分子基因測試證實EGFR基因突變，惟各院互通病歷系統在更新後出問題，預覽功能沒顯示出現EGFR病變。病人原本應用標靶藥，但用了化療，現延誤治療2至3周。
臨牀腫瘤科專科醫生陳亮祖表示，不了解事件細節，現時不宜評論，但指由化療轉口服標靶藥治療，「一般無太大影響」。陳亮祖說，一般在公立醫院病理科所做分子基因測試的個案，主要是晚期的肺腺癌病人，「由於部分病人或是基因變異致癌，可以食標靶藥治療，副作用較化療低，醫生會按照基因測試報告判斷用哪類治療」。他補充，無吸煙習慣的女病人一般有六成可服用標靶藥治療，男性則為三成，而標靶藥對病情控制效果亦較化療佳，其無惡化存活期一般有9至10個月；化療則只有5到6個月。