瑪嘉烈化驗報告顯示不全 化療病人延誤用標靶藥3周

醫局：療效料不受影響

醫管局表示，資訊科技及醫療信息部初步調查發現，系統早前安裝顯示報告的程式時，部分設定有技術問題，引致系統未能完全顯示報告內容。局方說，瑪嘉烈醫院已向病人解釋，並安排病人更新治療計劃，估計療效不受影響，院方未有進一步透露病人病况。

據了解，受影響病人患肺癌，分子基因測試證實EGFR基因突變，惟各院互通病歷系統在更新後出問題，預覽功能沒顯示出現EGFR病變。病人原本應用標靶藥，但用了化療，現延誤治療2至3周。

臨牀腫瘤科專科醫生陳亮祖表示，不了解事件細節，現時不宜評論，但指由化療轉口服標靶藥治療，「一般無太大影響」。陳亮祖說，一般在公立醫院病理科所做分子基因測試的個案，主要是晚期的肺腺癌病人，「由於部分病人或是基因變異致癌，可以食標靶藥治療，副作用較化療低，醫生會按照基因測試報告判斷用哪類治療」。他補充，無吸煙習慣的女病人一般有六成可服用標靶藥治療，男性則為三成，而標靶藥對病情控制效果亦較化療佳，其無惡化存活期一般有9至10個月；化療則只有5到6個月。