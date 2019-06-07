中大深圳醫學院 明年招生逾百 不可來港實習 無自動執業資格

根據中大教務會民選學生成員（醫學院）胡紫瑩在facebook專頁的帖文，指中大副校長霍泰輝、中大醫學院院長陳家亮等人5月24日與醫學院學生代表會面，跟進中大（深圳）醫學院事宜。帖文引述會面內容，指中大（深圳）的學位將命名為「臨牀醫學學士」，初期會先用「臨牀醫學理學學士」的名稱招生。該學位課程6年制，課程結構仿效中大醫學院，以英語為主，輔以普通話教學；畢業生可修讀一科研為主、為期3年的醫學理學博士課程。

帖文又引述醫學院稱，醫委會及《醫生註冊條例》將有效防止中大（深圳）醫學院畢業生自動取得香港執業資格，即畢業生未能在港實習，要考獲執業資格試才能在港正式註冊；院方亦承諾會在立法會文件列明中大（深圳）畢業生不會在港實習。

醫委：可來港實習後註冊是走後門

課程計劃書本月中呈交教務會討論及審批，7月交至內地教育部，預料最快2020/21學年開始招生，即2021/22學年入讀。中文大學學生會醫學院院會引述會面稱首年招生不多於200人。醫委會委員佘達明說，醫委會只會規管在香港範圍的醫生及醫療教育水平，中大（深圳）醫學院與內地其他醫學院無異，畢業生若要來港執業，要按現行法例申請有限度註冊或應考執業資格試。他認為，遵循法例是「走正門」做法，若畢業後回港實習一年獲正式註冊屬「走後門」，此風不可長。

醫委會昨回覆稱，任何人如欲於香港從事內科、外科及助產科執業，必須向該會申請註冊為醫生。