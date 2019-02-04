看中園區匯聚科企初創 進駐科學園 IBM建創新中心

明報記者

IBM香港總經理魏已倡表示，創新中心落戶科學園主要看中園區聚集眾多科技企業及初創公司，而IBM亦早已為園區內的數據工作室及網上平台（Data Studio）提供數據，可藉加入生態系統共同創新；另外，政府提供不同研發資助，如鼓勵私營機構研發的「企業支援計劃 （ESS）」，亦是其決定落戶科學園的原因之一。

聚焦金融保險等 發展物聯網AI

IBM創新中心佔地2000平方呎，提供可容納30人的會議及共創空間，主要聚焦金融業、保險業、零售業、製造業、旅遊和運輸五大行業，發展物聯網、人工智能和機械人，以及金融科技。魏已倡說，公司正推動兩個計劃：「創新合作夥伴計劃」及與香港科技園公司和大學等機構合作推行「生態系統發展計劃」，分別鼓勵本地機構試用其創新技術，以及與園區公司、科技園公司及大學等機構合作發展創新科技應用。

魏已倡又透露，設立IBM創新中心只是第一階段發展，旨在連接IBM全球研發能力，以便獲取知識、專業技能和經驗。

盼明年擴大發展 配合灣區

他期望明年可於科學園內擴大本地發展設施，進入第二階段，長遠則冀配合政府的大灣區發展計劃，在區內建立研發設施。