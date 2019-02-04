看中園區匯聚科企初創 進駐科學園 IBM建創新中心

【明報專訊】本屆政府其中一個施政目標為將本地研發總開支佔本地生產總值的比率倍增至1.5%，除了增加大學的研發撥款，亦鼓勵私營機構增加科研投入。跨國科技企業IBM響應號召，落戶科學園，首在港設立「創新中心」，昨日正式啟用。IBM創新中心將連接全球12間「IBM實驗室」及33個國家的「IBM創新中心」網絡，以本地化技術及應用方案，並與本地及園區公司合作，加快採用先進科技。
明報記者
IBM香港總經理魏已倡表示，創新中心落戶科學園主要看中園區聚集眾多科技企業及初創公司，而IBM亦早已為園區內的數據工作室及網上平台（Data Studio）提供數據，可藉加入生態系統共同創新；另外，政府提供不同研發資助，如鼓勵私營機構研發的「企業支援計劃 （ESS）」，亦是其決定落戶科學園的原因之一。
聚焦金融保險等 發展物聯網AI
IBM創新中心佔地2000平方呎，提供可容納30人的會議及共創空間，主要聚焦金融業、保險業、零售業、製造業、旅遊和運輸五大行業，發展物聯網、人工智能和機械人，以及金融科技。魏已倡說，公司正推動兩個計劃：「創新合作夥伴計劃」及與香港科技園公司和大學等機構合作推行「生態系統發展計劃」，分別鼓勵本地機構試用其創新技術，以及與園區公司、科技園公司及大學等機構合作發展創新科技應用。
魏已倡又透露，設立IBM創新中心只是第一階段發展，旨在連接IBM全球研發能力，以便獲取知識、專業技能和經驗。
盼明年擴大發展 配合灣區
他期望明年可於科學園內擴大本地發展設施，進入第二階段，長遠則冀配合政府的大灣區發展計劃，在區內建立研發設施。