救生員更表無小息 「當值離崗一直發生」

按指引須通知上司補位

據本報得悉的內部文件《公眾泳池管理指引》內容，當值救生員必須時刻緊守崗位，不論執行瞭望台、巡邏、急救及其他職務，如因特別原因需短暫離開崗位，必須通知上司，得到批准後才可離開。

港九拯溺員工會發言人胡啓榮確認，目前有指引列明救生員一般「行開行埋」、離開崗位，要靠高級救生員即時「補位」安排，而康樂助理一般無拯溺資格，無法補位。但若每名救生員透過對講機跟上級匯報去廁所等事，或會疊聲而妨礙，出現通訊未能接收的情况。

胡稱現時更表沒指定休息時間，形容「更更都是更」，如救生員短暫離開崗位去廁所、喝水等，普遍做法是告知同事代為兼顧負責的泳池範圍。

工會稱爭取10年 署方未正視

胡表示，業界10多年前已預示問題，爭取在更表列明休息時間，但康文署至今仍沒正視訴求。「救人的工作，每一分鐘都牽涉人命」，他說救生員不是機器，「機器曬得久都要休息一下，在（更表）不合理的情况下工作，是陷我們於不義」。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安亦說，現時更表沒列明休息時間，救生員在巡邏期間離開崗位，情况不理想，但「長久以來都在發生」，「無事就無事，有事就（救生員）中招」。鄧又稱瞭望台（更台）工作最重要，讓救生員可在高位環顧整體泳池情况，此位置不能「真空」。