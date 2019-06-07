泳池溺斃男子裁死於意外 官不接納救生員離開崗位理由

救生員不足 涉案泳池關閉日數大增

意外發生後，本報記者曾到涉案北葵涌賽馬會游泳池觀察，見到主池的兩個瞭望台(更台)均有救生員當值，另有一名救生員於習泳池附近巡視。根據立法會日前文件，涉案泳池在2016年只有兩日因救生員不足而局部關閉，至2017及2018年關閉日數分別增至28及116日。

死因裁判官崔美霞表示，事發當天泳池崗位包括更台、巡池及救傷站，均有足夠人手當值，但由於救生員離開時沒有按指引告知上級，上級無法安排人手調動，導致無人於崗位當值。崔官更不接納案中5名救生員擅離崗位的理由，質疑「為何同一時間會有多人身體不適」。

官：為何同一時間有多人不適

崔官又特別提及，於更台當值的救生員鄭國輝供辭矛盾及前後不一，並引述鄭的警誡供辭指出，鄭聲稱離開崗位去喝水前，已問准高級救生員羅競偉，但其後於庭上作供時則表示，透過對講機通知羅「飲啖水」，最終無人回應，於是離開工作崗位。羅其後作供時，卻稱沒有聽過鄭要求「飲啖水」，更沒有批准。

官提兩建議 每更有高級救生員

不過，裁判官體諒救生員會有生理需要的時刻，需要短暫離開崗位，因此提出兩項建議予康文署：

一）在泳池開放期間，要確保每更都有高級技工(即高級救生員)、助理康樂員或同等職位的人帶備對講機當值，以監管救生員工作及安排調配人手，其名字亦要在合適處展示公布；

二）當值更台的救生員發現視線被影響時，要即時通知高級技工、助理康樂員或主管。

對於死因庭的裁決，死者郭紹豪（終年40歲）家屬沒有任何回應。康文署表示，已得悉死因庭的裁決，並會仔細研究死因庭的各項建議。

根據案情，死者於2016年8月11日下午5時到北葵涌賽馬會游泳池主池游泳。閉路電視顯示，死者於5時22分停止踩水，直至5時35分才被救起，當時已昏迷。

綜合連日來的庭上供辭，3 名負責巡池的救生員在事發時，分別因熱痱而到更衣室塗藥膏和換衫、因感不適需服藥留在休息室，以及肚痛而上廁所；另外負責「補位」的救生員則坐在餐廳內，「隔窗監視」泳池等。

【案件編號：CCDI641/16】