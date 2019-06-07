上水屠房復宰 供應少七成

肉檔料瘦肉售價貴爆疫前逾倍

據漁護署資料，前日活豬平均成交價為每擔2000元。香港豬肉行總商會理事長許偉堅昨表示，昨天全港屠宰1400隻豬，只有平常供應約三成，平均拍賣價為2100至2200元。

內地活豬代理農業專區董事總經理鄭嘉成表示，前天下午4時多仍未接獲內地豬恢復供港消息，至入夜才接獲消息，昨午會有1000隻內地活豬供港，農業專區佔100至200隻，「數量很少，（拍賣）價會飛漲」，該公司會在拍賣價中抽佣3.5%。

食衛局長陳肇始昨表示，所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄都會每日清空並清潔消毒，是一個很重要的生物保護措施。

業界：「日日清」下市場混亂數天

許偉堅稱，昨天增加化驗程序，拍賣過程變得混亂，延至晚上7時半才能開始最後一輪開盤，買手遲遲未能收工而有怨言。許又稱，「日日清」影響活豬進口和拍賣，估計這幾天市場都較混亂。

有於港島街市開肉檔的負責人稱，「日日清」令內地活豬供應彈性降低，供應商為免進口過剩，會傾向減少入豬，因而推高拍賣價。「今日（昨日）貴得緊要，又不夠。現在先緊張啊，明日一定要加價啊，不加價無法維持成本。」他稱平日瘦肉賣44元一斤，料今天加到80至100元；排骨則從60元加到140至160元一斤。

爆瘟豬場名單流傳 政府：未接通報

昨有傳媒報道，業界流傳爆發非洲豬瘟的廣州豬場名單，食衛局回覆稱，沒收到任何有關供港場出現個案的通報，據現時機制，如有內地供港場出現懷疑個案，內地會第一時間通知特區政府。