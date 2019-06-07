四成少數裔家長 無信心讓子女升主流小學

融樂會2月至3月訪問232名有子女正申請或就讀「幼稚園教育計劃」幼稚園的少數族裔家長，222名有子女在讀幼稚園的家長中，36.5%認為學校的主要教學語言是英語，28.8%表示子女的同學主要為少數族裔。

巴裔童幼園高班始聽懂老師說話

在所有受訪者中，40.9%家長稱沒信心讓子女升讀主流中文小學，有信心和未決定好的家長分別有39.7%和13.0%。

在港土生土長的巴基斯坦裔母親Sajila，育有兩名幼稚園高班的孖生兒子，她說二人最近才開始聽懂老師的話，但閱讀和寫字仍有困難，試過有工作紙要求學生分辨圖中不同動物是胎生抑或卵生，程度艱深。她略懂中文，有時會在旁協助，若問題較難便需找大廈管理員或鄰居幫忙；學校曾辦親子活動讓學生學習中文，但活動只得一次，根本「學不到這麼多（中文）」。

融樂會：學中文能力未必如教師想像低

香港融樂會總幹事張鳳美稱，非華裔學生學習中文的能力未必如教師想像中低，毋須刻意挑選較容易的教材來遷就他們。