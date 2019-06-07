五狎視障學生 張健華囚33月 官斥令人髮指 助長歧視

控罪指出，被告張健華（57歲）涉於1982至86年間，在香港某學校的圖書館、梯間、康樂室，以及中華基督教青年會烏溪沙青年新村內，共5次非禮女子X。案發時，被告為涉案視障學校的外讀生和康樂助理，在該校寄宿，事主X是該校學生，其時7至12歲。

翻查資料，被告曾兩度捲入性侵智障女子的案件。他於2002年被控非禮兩名智障院友，因受害人口供矛盾而脫罪；2014年8月他被起訴與女院友非法性交，後受害人未能出庭作供，獲撤銷控罪。

批自恃「明星學生」 光天化日欺凌

至於本案，張健華上月被裁定5項非禮罪成，暫委法官練錦鴻判刑前特別強調，量刑只會考慮本案證供，不會因被告過往及其他非本案事宜，作出對他不利推論。

事主至今未與異性發展正常關係

練官昨判刑指出，被告自恃案發時在校內地位高，是受師長與學生歡迎的「明星學生」，利用X較小年紀、溫馴個性及對師長的尊敬，光天化日在公眾地方再三欺凌X，直斥被告肆無忌憚、行為令人髮指、有違法理及基本人性。

練官續說，被告於部分控罪指稱的時段中，已成為學校職員，與X關係接近老師與學生。從X創傷報告可見，X案發前一直相信被告，案發後則對事件耿耿於懷，至今談及依然淚如雨下，對X成長造成不可逆轉的影響，使她人生從此改變。心理學家更指出，被告恃着X視障、無知、膽怯而犯案，令X事後感羞愧、自責，自我形象低落，抗拒與異性身體接觸，至今未曾與異性發展正常關係。

張健華背景報告指出，他出身寒微又患視障，仍憑一己努力協助持家，助弟弟完成學業之餘，更成為「康橋之家」東主，是克服視障的典範。惟練官表示，此並非可剝削其他弱勢者的藉口，更不可紓緩和補償受害人的創傷，同時斥被告助長社會部分人對殘障者的歧視。

張代表律師料提上訴

練官指出，本案猥褻程度並非最嚴重，但被告與X年紀、體力及權力上均不對等，被告視障程度亦較X淺，需判處阻嚇刑罰。但考慮到被告是視障者，服刑時比正常人面對更多困難，酌情減刑後，判入獄33個月。本案是被告首次被定罪及判入獄案件，他的代表律師散庭後表示，相信會就定罪提出上訴。

【案件編號：DCCC1154/2017】