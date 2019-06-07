工會：為同性配偶爭福利者未必升

周浩鼎憂變相承認同性婚姻合法

陳志全讚揚申請人梁鎮罡勇敢，幾乎放棄前途，以大量金錢及時間面對社會壓力，為性小眾討回公道，又認為政府應以身作則，為僱員提供平等的機會及待遇。大愛同盟總幹事梁兆輝稱，判決對爭取婚姻平權有指標作用，他按判辭估計，日後已婚同性伴侶或可合併報稅，未必只限公務員。

民建聯議員周浩鼎擔心，判辭雖未有說明須否更改一夫一妻制，但難免予人一男一女婚姻制度或被改變的觀感，亦不排除有其他團體因裁決而採取法律行動，冀改變整個福利制度的安排。

明光社對裁決深表遺憾，稱承認同性伴侶關係必然削弱婚姻制度的獨特性，促請政府盡快堵塞現有其他法律漏洞。

梁籌庭認為裁決公道，但相信因而為同性配偶爭取福利的公務員人數未必急升，「『浮面』需要勇氣」。他又估計，政府或須修訂相關條例及相關福利的申請表格，但預料所涉額外開支不多。