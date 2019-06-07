終院：婚姻本質公開排他 外地締結同性婚姻符合

再度確立本港婚制男女締結

終院判辭先引用男跨女變性人W婚權一案，明確指出因為W已完成變性手術，成為女性與異性成婚，屬本港合法制度下認許的一男一女締結婚姻。不過判辭提出婚姻在本質上另一重釋義，便是婚姻必須是公開及排他。據此本質，本案上訴人梁鎮罡與同性伴侶根據新西蘭的法律下結婚，屬於與異性戀關係無異的婚姻，二人不可在新西蘭法律下與其他人結婚，完全符合排他性。而英籍女同志QT成功申請隨同性伴侶以受養人身分的簽證來港（簡稱QT案），終院認為QT與其伴侶獲英國認可的民事結合，亦有同樣性質的公開和排他。

終院又表示，法庭處理不平等待遇及歧視案件時，須引用QT案相同的法律原則，根據每宗案件的獨特背景裁決。例如QT案的背景是入境處的簽證政策，這政策應是不分性別、同性或異性戀關係；就本案而言，終院表示公務員福利政策與稅項政策，均與婚姻制度無關，由此將福利制度和婚姻制度脫鈎。

同志覆核申公屋權 料深受本案影響

目前尚有4宗平權覆核案，其中女同志MK要求民事結合和婚姻權的聆訊早前已完成，正等候高院頒布判辭。餘下案件包括男同志TF要求在港結婚、男同志STK要求政府承認其已在紐約結婚的同性伴侶，以及香港男子Nick Infinger與同性伴侶去年在加拿大結婚，要求以「夫婦」身分申請公屋單位。Nick的案件將於今年9月26日審理，早前提訊時，政府一方表示本案的判決甚有影響，視乎本案結果才決定抗辯理由。

法政匯思成員、大律師楊嘉瑋認為，政府過往倚賴「保障婚姻制度」為法律依據，今次的裁決結果令這理據再站不住腳，而且今次判辭收窄了誰可擁有福利的標準，會對MK案在民事結合方面的裁決有利。

至於對推動同性婚姻合法的進程而言，楊認為判辭影響不大，因為責任始終在於政府要如何修改政策以保障同志權益。