爭同性配偶福利 公僕終極勝訴 官：不可因社會對同性婚姻沒共識損人權

合併報稅亦勝訴

公務員事務局及稅務局被判敗訴後，兩局發言人均表示尊重終院裁決，並會詳細研究判辭，徵詢律政司意見再適當跟進。平等機會委員會歡迎裁決，稱一直都反對不同形式的歧視，深信每個人不論性別、種族、殘疾、家庭崗位或性傾向，都應該享有平等的機會。

梁鎮罡：僅平權運動一小步

上訴人梁鎮罡昨在配偶Scott Paul Adams陪同下在終院會見傳媒，表示歡迎裁決，但形容僅是香港平權運動一小步。梁說自己作為小市民，經歷了超過4年時間和大量程序，最後才能獲得基本家庭權利，這情况是很不應該。他籲政府審視政策，若有歧視成分應更改，並相信政府作為最大僱主，如果能在平權上踏出第一步，將為更多私人機構起帶頭作用。

寄語其他覆核申請人堅持

梁鎮罡又感謝社會上支持，明白他和Scott的愛與其他人無分別。對於其他性別平權司法覆核案，他寄語申請人「只要堅持下去，會得到真正平等的社會」，Scott亦笑言大家要「昂首向前（keep your chin up)」，同志平權將是漫長的路。

判辭：兩人關係與異性伴侶無異

終審法院的判辭首先強調，本案不涉及同性伴侶是否有權在香港結婚的問題，案中上訴人與其伴侶的同性關係，獲新西蘭法律認許，在該地法律下，二人關係屬排他性，與異性戀伴侶的關係無異，因此在配偶經濟福利的層面上，上訴人和他的伴侶與異性戀伴侶有可比性。

判辭續說，本案主要爭議在於同性已婚伴侶遭不平等對待，是否與保障異性戀婚姻制度有合理關聯。對於上訴庭分析指出，法律應全面保障婚姻制度，福利長久以來都與婚姻掛鈎，若同性配偶擁有相等的福利，將會損害婚姻的地位，終院直言無法認同，更指出以上論說是循環論證的謬誤。

促政府遵從平等僱用政策

終院判辭表示，雖然同意政府一方提出保障傳統婚姻制度是合法目的，但社會大眾的道德價值觀並非本案考慮因素，不可以因為社會大眾對同性婚姻欠缺共識，而拒絕小眾的利益，這是在原則上損害人權。反之政府應遵從平機會的平等僱用政策，以性取向作為歧視的基礎、拒絕同性配偶的福利，是不合理的決定。

稱福利稅制與保障婚制無關

判辭又提及，《稅務條例》認可多配偶婚姻制度，所以條例目的並非只限香港法律所界定的婚姻，加上上訴人毫無困難的出示兩人結婚證書為證，政府不能以行政困難，作為對上訴人造成有差別的合理理據。基於兩項決定與保障香港婚姻制度缺乏合理關聯，所以一致裁定上訴得直，並下令雙方其後以書面陳辭處理訟費問題。

【案件編號：FACV8/18】

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