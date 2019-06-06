政府疑禮頓過早施工 致紅磡站滲水

出現裂縫及漏水問題的是兩份工程合約的連接位置，禮頓負責建造連接縫連接兩邊結構。代表政府的大律師周偉倫盤問禮頓工程經理William Holden時說，港鐵與禮頓合約上有規定，禮頓要在兩邊結構沉降穩定後，才可做連接縫工程，懷疑因兩邊結構尚未穩定就接駁，才造成裂痕。

合約規定待沉降穩定 禮頓稱遵循

周偉倫引述上一輪聆訊專家說法，稱若兩邊結構穩定，石屎內的鋼筋就不受拉力，即使螺絲帽沒有接合，都不會對結構造成影響，故造成裂痕和滲水的，或無關鋼筋接合問題，而是禮頓沒按要求進行工程。Holden反駁，連接縫工程在結構附近回復水位9個月後才進行，而螺絲帽沒有接駁好是事實，堅持裂痕出現源於接駁問題。

港鐵：禮頓2015年已知缺表格

聆訊另一重點為調查大量工程紀錄文件RISC表格的缺失，禮頓證人包括昨日作供的禮頓施工經理譚志明均稱，直至2017年3月24日，港鐵以電郵投訴禮頓遲做及沒提交RISC表格，才得知事件。惟港鐵代表、英國御用大律師Philip Boulding透露，港鐵時任沙中線建造經理陳傑霖2015年已向禮頓投訴表格缺失，禮頓更特意採取行動改善，其中一名負責行動的人員，就是譚志明，直指譚的證供與文件呈現的事實不符。惟譚供稱，當時無留意相關文件，再被問到是否2015已知道RISC表格有缺失，就稱「應該是」。