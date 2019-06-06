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觀塘站招標加扶梯重置升降機

【明報專訊】觀塘站繁忙時間人流迫爆問題持續，運輸及房屋局長陳帆昨書面答覆立法會議員胡志偉查詢稱，港鐵正推展觀塘站大型車站提升工程，包括加建新扶手電梯、重置連接大堂及月台的升降機等，並已展開前期招標，預計整體工程於2022年第四季竣工。陳帆續稱，長遠而言，政府會探討可否擴闊觀塘站車站大堂或月台。

料2022竣工 探討擴站

陳帆表示，政府及港鐵一直密切留意觀塘線各車站及列車的人流，並要求港鐵採取措施疏導繁忙時間人流，港鐵已在繁忙時段盡量加插短途班次行走繁忙車站，例如早上繁忙時段，觀塘線個別列車會在終站落客後不載客，前往九龍塘站、黃大仙站、太子站或牛頭角站接載乘客，有關安排已納入日常行車時間表。

架空平台計劃盼第四季刊憲

至於連接觀塘站與觀塘市中心重建計劃的架空平台計劃，陳帆稱市建局正與港鐵磋商，並於今年首季提交該平台接駁方案予港鐵考慮，期望獲港鐵及觀塘區議會支持後，第四季就有關接駁平台刊憲，預料落實計劃能為觀塘站提供額外空間，有助分流乘客。

他續稱，長遠而言，為令觀塘區內行人更暢達，政府及市建局會初步研究連繫觀塘站、觀塘市中心重建計劃及毗鄰發展項目的可行性，包括探討可否擴闊觀塘站車站大堂或月台，以進一步改善觀塘市中心地帶的連接。

相關字詞﹕運輸及房屋局 市建局 港鐵 觀塘

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