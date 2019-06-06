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7歲童手關節脫位 將軍澳醫院醫錯位

【明報專訊】將軍澳醫院昨晚公布一宗醫療風險警示事件。一名7歲男童右手掌指關節脫位，骨科醫生錯誤為無脫位的右手拇指間關節，進行輔以鋼絲固定的閉合復位手術，雖即做修正手術，但情况未如理想，建議男童再做手術。院方已向男童家屬交代事件及致歉，並成立委員會調查事件。

該名男童5月31日因意外右手拇指受傷，到將軍澳醫院急症室求醫，X光檢查顯示右手掌指關節脫位，醫生為他做閉合復位法治療，但不成功，男童同日送往兒童及青少年科病房。

做修正手術效果不理想 倡再動刀

翌日上午骨科醫生為男童做輔以鋼絲固定的閉合復位手術，術後男童送往復蘇室，其間醫生發現鋼絲固定程序誤於男童右手拇指間關節進行，醫生隨即向男童母親取得同意，即時做修正手術。

周一及二的X光及電腦掃描結果顯示，男童右手拇指掌指關節治療效果未如理想，患處雖對日後的關節活動能力無長遠影響，但建議再安排一次手術修正。

院方致歉 骨醫：理論上不可能錯

院方已與男童家屬會面交代及表歉意；又已向醫院管理局總辦事處通報個案，並將事件列為醫療風險警示事件。院方會成立根源分析委員會詳細調查。

骨科醫生葉永玉表示，此類醫療事故理論上不可能發生，過去亦未聽聞同類事情；因醫生會透過X光機將脫位關節復位，「如沒有脫位又何來復位？」她亦稱醫院會在做手術前於患處畫上箭嘴，理應不會混淆患處位置。

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