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科大牽頭研塌山泥AI預警

【明報專訊】全球暖化令極端天氣更常出現，其中暴雨容易誘發山泥傾瀉，造成破壞及傷亡。科技大學領導的跨學科團隊去年底獲大學教育資助委員會撥近9200萬元，聯同中文大學、理工大學、香港大學及土力工程處和天文台等，展開歷時8年研究，盼以人工智能技術建立「極端天氣及山泥傾瀉預警系統」，將豪雨預報期由3小時提早至6小時前，並開發「分區山泥傾瀉預警」，以助及早應對。

全球暖化令雨量增加，影響斜坡安全，香港近年雖少有山泥傾瀉造成的破壞，但隨極端天氣更頻密，潛在災害風險更高。科大協理副校長（研究及發展）、中電控股可持續發展學教授吳宏偉表示，現時斜坡設計及預警系統未考慮極端降雨，公眾對山泥傾瀉危機意識較弱，要居安思危為氣候變化做準備。

研究8年 盼可6小時前預報豪雨

吳宏偉說，現時「山泥傾瀉警告」無法做到分區預報，天氣預報系統亦無結合山泥傾瀉監測數據，研究團隊將利用人工智能及機器學習技術，改良現有預報系統，並加入斜坡坡度、斜坡崩塌機制、土體結構、崩塌歷史等數據做分析。

模擬斜坡蒐數據 研成因倒塌機制

研究首階段將利用由大學研發的「離心力環境箱」模擬斜坡在不同天氣下的變化，亦會利用本地實體水道模型及昆明的大型水道模型，模擬大型山泥傾瀉以蒐集數據，研究山泥傾瀉成因和斜坡倒塌機制。其後會於大嶼山兩個測試場試驗，並於4年內開發預警系統雛型，冀8年研究期內將豪雨預報期由現時3小時提早至6小時前，並做到「分區山泥傾瀉預警」，長遠為區內及經常面對山泥傾瀉威脅的城市及國家提供借鏡。

設斜坡安全中心 VR體驗

除向公眾發預警，研究項目亦包括改良斜坡防護，團隊將研究在斜坡安裝卸力裝置及「柔韌泥石流屏障」模式，以防泥石流造成破壞。另外亦會成立「斜坡安全中心」，為公眾及業界提供實感體驗學習環境，透過擴增實境及虛擬實境（AR/VR）等可視化技術，教育並提升公眾防災意識。

相關字詞﹕山泥傾瀉 暴雨 教資會 氣候變化 人工智能 創科線 創科線

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