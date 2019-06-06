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私人體育會付地價 政府研改善分期安排

【明報專訊】民政事務局今年初完成私人遊樂場地契約用地的政策檢討，建議27幅由私人體育會持有的契約用地，在2026至2027年續約時，政府向體育會徵收市值地價的1/3。立法會議員葉劉淑儀關注繳付地價的安排，民政事務局長劉江華昨答覆稱，政府會研究改善現行分期繳付地價安排。

葉劉淑儀表示，有個別私人體育會表示，因場地所限未能調整其定位及會員制度，或需大幅提高會員費用以應付地價開支，或令有關體育會變成少數富豪專屬場所，詢問政府如何計算地價，以及有何解決方案。

劉江華書面答覆表示，在估算私人遊樂場地契約用地十足市值地價上，地政總署會根據土地本身未建上蓋的市值、該地用途及其他批地條款等因素。他稱，政府曾建議向2026至2027年約滿而適合續約的私人體育會提供過渡安排，在續約時先繳付地價20%，餘額分5期按年攤繳，利率為3間發鈔銀行平均最優惠貸款利率加2%固定年息，以讓私人體育會有更多時間籌募地價款項；但有見業界關注繳付地價的安排，政府會研究改善現行分期繳付地價的安排。

不願繳地價 可申請「半公共性質」營運

劉江華續稱，對於沒能力或不願繳交地價、但希望繼續運作的私人體育會，可考慮現有契約期滿後，申請轉為「半公共性質」營運，例如開放會員制度，以低廉收費提供康體設施供市民使用等，成為「社區組織」持有契約用地；當得到特首會同行會批准後，當局會批出新的特殊用途契約和徵收象徵式地價。他又稱，政府日後為私人體育會續約時，亦將在地契內加入條款，要求私人體育會與體育團體合辦公眾可參與的體育活動。

相關字詞﹕民政事務局 私人體育會

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