港聞

港聞二

下一篇 上一篇

特稿：黃雨致河流泛濫 水土嚴重流失 大浪灣一分為二 康文署封灘

【明報專訊】前日（4日）早上，本港各區出現大雨，天文台一度發出黃色暴雨警告，大量雨水沿石澳道斜路冲落馬路，路面幾乎被淹浸成河流，大浪灣村亦出現水浸。受大雨影響，大浪灣泳灘出現嚴重水土流失，大量泥沙被冲落海，沙灘更被河水「一分為二」。康文署宣布泳灘灘面不平且不適宜游泳，已懸掛紅旗並暫停開放至另行通知。

明報記者 黃煒堯 林智傑

記者昨早到大浪灣泳灘了解，發現泳灘部分地段明顯凹凸不平，被圍封及貼有警告標示。從高空照片觀察，更發現泳灘沙粒被冲出大海，面積約20米乘10米，海水泛黃，環保署昨亦於大浪灣泳灘錄得等級4（極差）水質。當值救生員表示海灘已全面封閉，現場亦沒有泳客遊玩。

海水泛黃 大量碎石垃圾

香港環境科學院院長何建宗表示，泳灘的沙是從深海掘出的幼沙，再以人工方式鋪在泳灘上，每逢泳季開始前，當局都會為較熱門的泳灘重新鋪沙。何指新鋪的沙容易被冲走，前日剛巧下起大雨，令泳灘發生嚴重水土流失。不過沙是惰性物質，且本身來自深海，對水質影響有限，數天後水質便會回復正常，泳客毋須過分擔心。

專家：新鋪沙易冲走 水質數天回復

天文台科學主任黎宏駿指出，前日石澳全日降雨量達70至100毫米。至於是否大雨冲走沙灘上的沙，黎指除了氣象因素，要視乎該處的地理位置，以及附近是否有工程正在進行。

康文署指出，連日惡劣天氣及前日早上大雨，引致大浪灣泳灘旁的河流泛濫，河水將沙灘分隔成兩部分，並將大量石頭和垃圾帶入沙灘範圍。由於沙灘上多處有沙坑，而沙灘面亦有大量碎石及雜物有待清理，該署已圍封部分沙灘，並於前日起懸掛紅旗及暫停開放泳灘予市民使用，直至另行通知。由於該河道的狀况會直接影響泳灘的運作及服務，該署已聯絡相關政府部門緊急實地視察，盡快商討解決方案。

上 / 下一篇新聞

子宮頸癌疫苗來源被質疑 環亞體檢清盤 兩董事被拘
子宮頸癌疫苗來源被質疑 環亞體檢清盤 兩董事被拘
內地客花萬元打針 「不是說香港沒假的嗎？」
內地客花萬元打針 「不是說香港沒假的嗎？」
釋囚投訴偽造放假紀錄 懲教：欠證據證明或否定
釋囚投訴偽造放假紀錄 懲教：欠證據證明或否定
泳客溺斃研訊今裁決 救生員離崗康署道歉
泳客溺斃研訊今裁決 救生員離崗康署道歉
文子星引渡聆訊 官不考慮人權證供
文子星引渡聆訊 官不考慮人權證供
自閉童「失蹤」一朝 始揭遺校巴 校方一度稱已回校 匡智會致歉
自閉童「失蹤」一朝 始揭遺校巴 校方一度稱已回校 匡智會致歉
大狀：司機保母或涉疏忽照顧
大狀：司機保母或涉疏忽照顧
暴動案兩人上訴 官即場駁回
暴動案兩人上訴 官即場駁回
警自查投訴 「走漏」近半指控 去年度警稱43項屬實 監警會質詢後變79
警自查投訴 「走漏」近半指控 去年度警稱43項屬實 監警會質詢後變79
梁定邦：以英水炮車指引質詢警方
梁定邦：以英水炮車指引質詢警方
7．1維園辦嘉年華 慶委會否認「霸位」
7．1維園辦嘉年華 慶委會否認「霸位」
上水屠房今重開 活豬日日清 活雞批發價貴過冬至
上水屠房今重開 活豬日日清 活雞批發價貴過冬至
Switch遊戲機改裝玩翻版 「黃金」5店5人被捕
Switch遊戲機改裝玩翻版 「黃金」5店5人被捕
威院診所經理 涉四狎女下屬
威院診所經理 涉四狎女下屬
德國國會委員會主席稱程序嚴謹 「黃台仰獲批庇護 反映夠迫害證據」
德國國會委員會主席稱程序嚴謹 「黃台仰獲批庇護 反映夠迫害證據」
被問愧對梁天琦 黃台仰：早商「一留一走」
被問愧對梁天琦 黃台仰：早商「一留一走」
體檢誘上門賣無效藥 涉騙87萬兩人被捕
體檢誘上門賣無效藥 涉騙87萬兩人被捕
私人體育會付地價 政府研改善分期安排
私人體育會付地價 政府研改善分期安排
科大牽頭研塌山泥AI預警
科大牽頭研塌山泥AI預警
7歲童手關節脫位 將軍澳醫院醫錯位
7歲童手關節脫位 將軍澳醫院醫錯位
觀塘站招標加扶梯重置升降機
觀塘站招標加扶梯重置升降機
政府疑禮頓過早施工 致紅磡站滲水
政府疑禮頓過早施工 致紅磡站滲水
尊子漫畫
尊子漫畫
《我是記者——六四印記》賣清加印 支聯籌得275萬破紀錄
《我是記者——六四印記》賣清加印 支聯籌得275萬破紀錄
當年仲係廉署「小薯」 梁定邦回憶與前一哥過招
當年仲係廉署「小薯」 梁定邦回憶與前一哥過招
政府派錢慢 街坊追民記
政府派錢慢 街坊追民記
韋志成續任市建局總監
韋志成續任市建局總監
老鼠道具嚇親鼠王芬 大「象」唔怕
老鼠道具嚇親鼠王芬 大「象」唔怕
世界環境日 港燈高層行返工
世界環境日 港燈高層行返工