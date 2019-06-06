特稿：黃雨致河流泛濫 水土嚴重流失 大浪灣一分為二 康文署封灘

明報記者 黃煒堯 林智傑

記者昨早到大浪灣泳灘了解，發現泳灘部分地段明顯凹凸不平，被圍封及貼有警告標示。從高空照片觀察，更發現泳灘沙粒被冲出大海，面積約20米乘10米，海水泛黃，環保署昨亦於大浪灣泳灘錄得等級4（極差）水質。當值救生員表示海灘已全面封閉，現場亦沒有泳客遊玩。

海水泛黃 大量碎石垃圾

香港環境科學院院長何建宗表示，泳灘的沙是從深海掘出的幼沙，再以人工方式鋪在泳灘上，每逢泳季開始前，當局都會為較熱門的泳灘重新鋪沙。何指新鋪的沙容易被冲走，前日剛巧下起大雨，令泳灘發生嚴重水土流失。不過沙是惰性物質，且本身來自深海，對水質影響有限，數天後水質便會回復正常，泳客毋須過分擔心。

專家：新鋪沙易冲走 水質數天回復

天文台科學主任黎宏駿指出，前日石澳全日降雨量達70至100毫米。至於是否大雨冲走沙灘上的沙，黎指除了氣象因素，要視乎該處的地理位置，以及附近是否有工程正在進行。

康文署指出，連日惡劣天氣及前日早上大雨，引致大浪灣泳灘旁的河流泛濫，河水將沙灘分隔成兩部分，並將大量石頭和垃圾帶入沙灘範圍。由於沙灘上多處有沙坑，而沙灘面亦有大量碎石及雜物有待清理，該署已圍封部分沙灘，並於前日起懸掛紅旗及暫停開放泳灘予市民使用，直至另行通知。由於該河道的狀况會直接影響泳灘的運作及服務，該署已聯絡相關政府部門緊急實地視察，盡快商討解決方案。