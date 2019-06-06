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被問愧對梁天琦 黃台仰：早商「一留一走」

【明報專訊】2016年旺角大衝突、涉干犯暴動罪棄保潛逃的本土民主前線成員黃台仰和李東昇，上月透露獲德國批出難民庇護後首次現身公開場合，在柏林出席當地政黨舉辦的六四30周年研討會。黃在會後被傳媒問及，潛逃德國會否愧對在港服刑的梁天琦等，他說曾與梁討論一人留下而另一人離開的方案，梁後來改變想法決定留港受審，令黃萌生離港想法。保安局長李家超表示，港府會繼續追捕兩人。

赴德六四研討會 談傘運未提港獨

黃台仰和李東昇2017年底棄保潛逃，銷聲匿迹近兩年，上月接受外媒訪問公布獲德國難民庇護。在港時曾批評支聯會綱領荼毒香港本土意識，黃被問到為何會出席德國的六四活動，他稱在港時有參與大學的六四活動，只是不參與支聯會活動。

黃在研討會上發言感謝德國政府捍衛人權，隨即談及2014年參加雨傘運動：「防暴警察用槍指着我們面部。」又稱當時有傳言說內地坦克會來港，令他想起六四情景：「那些坦克輾過學生的血腥畫面，頓時在我腦海浮現，我當時在想，這會否變成香港的六四。」黃說，自己與一班年輕人2015年創立本土民主前線，當時願景是「爭取自由、建立民主，挽救香港本土的文化，語言和身分」，但未提及本民前曾大力提倡的「民族自決」。被問到為何改變說法，不再推動港獨，黃稱自己還在香港時，認為還有空間向政府爭取，故採相對激進的手段，但近年香港情况加劇惡化，覺得要改變策略，主力修復香港人權狀况。

稱港惡化加劇 改變策略聚焦人權

黃台仰被香港傳媒問到，棄保潛逃到德國會否愧對因旺角衝突入獄的梁天琦及參與者，他說「無話對唔對得住」，並稱若所有人入獄，便沒人把香港情况告知國際社會，又說「很多人坐監，為整個運動犧牲，若我每天愁眉苦臉，只會愧對他們的犧牲」。他又透露，曾與梁天琦討論一人留下，另一人離港的方案，他認為知名度較高的梁離開較好，但對方其後改變想法決定留港受審，黃才考慮離港。

李家超：繼續追捕

李家超昨於立法會表示，警方會繼續追捕棄保潛逃的黃、李回港受審，「犯下香港刑事法，我們的法庭按事實、情况處理案件」。

特約記者 楊康琪 柏林報道

相關字詞﹕梁天琦 李東昇 黃台仰 本土民主前線

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