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德國國會委員會主席稱程序嚴謹 「黃台仰獲批庇護 反映夠迫害證據」

【明報專訊】德國批准黃台仰和李東昇的難民庇護申請，引來北京外交部、港府和建制派口誅筆伐。德國國會轄下人權及人道救援委員會主席Gyde Jensen接受本報專訪表示，相信德國當局按照嚴謹程序審批庇護申請，強調相關決定並非政治決定，指黃、李二人的申請獲批，反映有足夠證據證明他們被迫害。

無參與決策 指局方非政治考量

香港特首林鄭月娥質疑德國的決定非基於事實，Gyde Jensen回應說，自己無參與決策，不知德國聯邦移民及難民局批准二人申請的原因，但相信局方做決定前有仔細調查及了解有關個案情况。對於本港有意見批評德國包庇逃犯，Gyde說：「局方考慮是否批准庇護申請並非基於政治考量，而是按照嚴謹程序做出的行政決定。兩名香港社運者獲德國難民庇護，反映有充分證據證明他們個人被迫害（The decision on whether or not to grant asylum in Germany is not a political but an administrative decision that is guided by strict procedures. The reception of two Hong Kong activists here in Germany shows that there were enough indicators for their individual persecution.）。」

稱表關注屬人權 非干預內政

被問到德國對香港人權情况有多了解，Gyde說，大眾主要從媒體知悉香港情况，德國亦有在地外交人員了解實况，「德國所知的就是中國意圖除去任何反對聲音，我認為這是一個危險的狀態」。她亦稱，大家關注香港公民社會的言論自由或會進一步收窄。她表示，德國關注香港人權狀况並發表意見，並非干預香港內政，認為表達關注亦是人權的一部分。

憂修逃犯例損人權 促港府維護

香港政府銳意修訂《逃犯條例》，Gyde擔心條例影響本港的人權，促請香港政府盡全力維護基本和普世人權價值，「令人擔憂的地方是，香港要為中國封殺開放意見的行為負上政治代價。（香港）政府應當不惜一切維護表達自由、集會自由等基本和普世的人權價值」。（It is worrisome that Hong Kong is paying the political price for China's aversion against free opinions. The (Hong Kong) government should do everything in its power to uphold the basic and universal concept of human rights when it comes to the freedom of expression and freedom of assembly.）

特約記者 楊康琪 德國柏林報道

相關字詞﹕李東昇 黃台仰

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