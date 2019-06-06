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威院診所經理 涉四狎女下屬

【明報專訊】威爾斯親王醫院日間診療中心男診所行政經理，涉嫌於一年內四度非禮女下屬，包括摸她大腿和腰部，後變本加厲非禮她的胸部、私處及強吻，案件昨於粉嶺裁判法院開審。女事主透過視像系統作供表示，被告在第4次非禮後向她示愛，但她以自己有男友及被告已婚為由拒絕，被告隨即表明已離婚，更說：「我唔會騷擾你生活，你都唔好騷擾我生活，我可以同時擁有兩個女人。」

現年40歲的被告黃駿宏，否認4項非禮罪名。控罪指被告於2017年3月30日至去年4月30日期間，在診療中心內四度非禮女下屬事主X。

示愛稱「可同時有兩女人」

X作供時指出，首次非禮事件發生於2017年3月，她在工作期間彎身使用電腦時，感到被告用右手掌觸摸其左大腿約2秒。一個月後被告又趁X站在電腦前工作時，用雙手捉緊X的腰部，要求她坐下。

X表示，2017年8月被告在只有二人的工作房間內，突從後環抱她，X質問被告：「你做乜嘢？」被告沒理會並揭開X的T恤以及胸圍，非禮她左胸，再拉下X的褲子及內褲至私處位置，非禮其私處。事主大哭，被告向事主表示︰「對唔住，當無事發生，唔好同人講。」

第4次非禮發生於去年4月30日，被告拉她入其辦公室，強吻臉頰及頸，更向X示愛，X以有男友及被告已婚拒絕被告，被告稱已離婚，又強迫X收取兩瓶蜜糖及一支濕疹膏並稱：「我唔會騷擾你生活，你都唔好騷擾我生活，我可以同時擁有兩個女人。」X將事件告知直屬上司及同事，上司指先觀察兩星期再決定，最後X自行報警。

【案件編號：FLCC1437/19】

相關字詞﹕威爾斯親王醫院 非禮

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