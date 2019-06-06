Switch遊戲機改裝玩翻版 「黃金」5店5人被捕

海關上月接獲Switch版權持有人任天堂舉報，指深水埗黃金電腦商場有5間店舖提供改機服務。海關經調查後，前日派出外籍人士喬裝顧客放蛇，其間人員向店舖職員求購Switch遊戲主機時，職員游說人員購買售價4600元的「改機」套餐，當中包括價值2000多元的Switch主機、一套用作破解遊戲機的規避器及一張內附20套盜版遊戲軟件的記憶卡。人員假裝購買，職員囑人員半小時後返店取機，又向人員表示玩盜版軟件時勿用官方連線功能等，免破解失效。

海關見時機成熟，隨即表露身分，當場拘捕5名28至37歲男子，他們涉嫌違反《版權條例》，當中兩人為店東。行動中，海關又搜出一批預先載有約2000款侵權經典遊戲的遊戲機套裝，索價500至3000元不等。

套餐4600元 包主機20遊戲

版權及商標科技罪案調查組指揮官吳鎮華表示，是次案件是Switch推出以來首宗破獲的「改機」案，5間被掃蕩的店舖均沒有商業登記，估計為方便改名逃避海關追查，而店員亦不會在舖面貼有售賣規避器的資料。5間店舖所使用的規避器為同款，但暫無證據證明有集團式經營。