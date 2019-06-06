上水屠房今重開 活豬日日清 活雞批發價貴過冬至

政府昨晚公布上水屠房昨完成清洗消毒，今日恢復運作，並會開始實施「日日清」，即運到屠房的活豬會在24小時內屠宰。在新安排下，不同豬欄每日均會清空、清潔消毒。政府沒交代何時恢復進口內地活豬，只稱正與國家海關總署及進口商落實盡快恢復內地活豬供港。

24小時內屠宰 每日清空消毒

內地活豬代理農業專區董事總經理鄭嘉成昨表示，重新輸入活豬手續複雜，即使上水屠房今重開，內地豬尚未能來，料最快周五才可再進口。他計劃進口600隻內地豬，實際數量尚待批核。對於有傳內地豬農不願供港，他指3個活豬代理都應能復售內地豬，只是內地豬價高，每擔索價逾2000元，貴過代理所售的1400至1500元，「內地不是不肯來，只是不夠價，錢的問題」。

代理︰最快周五進口內地豬

根據漁農自然護理署資料，至上月底，本港約有64,863隻活豬，約11,568頭適齡豬可應市。香港禽畜業聯會副主席林榮源稱，上水屠房重開後，估計大部分本地豬會分至上水屠宰，只留約百多隻在荃灣屠房。他又稱，暫無法預計共出多少隻豬，需視乎今早有無內地豬到港，才決定出豬量。

內地活豬停供港期間，本地每日鮮豬供應大減近九成，其他食材需求升，推高售價。據漁護署，去年端午節前5日至過節當日，活雞批發價介乎每斤20至21.3元，今年同期升逾七成，昨日活雞批發價為37元，按年升79.6%，甚至高於去年冬至的34.8元。

雞檔︰或加價至80元一斤

九龍城街市的周華記雞鴨老闆娘玲姐表示，端午節不似中秋節，通常批發價不會特別大升，但今年可能因為非洲豬瘟，「少了一種肉類，所以（批發）雞價略略提升」。她指今日開始加零售價，新鮮農場雞零售價昨每斤75元，若批發價再升，會約加至80元一斤；嘉美雞則維持約85元一斤。

她續指出，今明活雞零售價約平均兩百多元一隻，平常約入80、90隻雞，節日臨近，前日和昨日各入約120隻雞，前日至傍晚約7時才賣完。

同時，九龍城街市的昇揮海鮮負責人吳生稱，多了人買魚，如石狗公和紅衫魚，以取代瘦肉煲湯。永興凍肉負責人黃生亦表示生意增加了兩成，顧客主要買金沙骨、雞翼及急凍魚柳。