7．1維園辦嘉年華 慶委會否認「霸位」

設「華為5G體驗館」

以往民陣七一遊行會在維園硬地足球場起步，自2017年起，慶委會都在7月1日前後在維園辦慶回歸活動，今年慶委會將於6月29日至7月1日在維園6個足球場辦「Greater Bay Festival創科潮流音樂嘉年華」，展示本港創科發展成果和青年創意及潮流文化，設有「華為5G體驗館」、機械人擂台等，每天下午有音樂演出。陳勇稱現正聯繫歌手，包括韓國偶像，待確認後再公布演出名單。

不擔心與七一遊行者衝突

陳勇說不擔心嘉年華參加者與七一遊行者起衝突，因為香港治安一向良好，呼籲大家守秩序，大會亦設糾察維持秩序，應付突發情况。他又說，網上經常流傳有人免費接載市民去某些慶回歸活動，且聲稱會派錢，為了保障大會名譽，一旦發現該些「可疑人士」，將會報警處理。

稱倘見向入場者派錢會報警

慶委會為慶祝國慶70周年及香港回歸22周年推出逾400項免費活動，料吸引30萬人次參加，包括7月1日在紅館辦「躍動大灣區慶祝香港回歸祖國22周年晚會」，並有逾5000間商店於6月28日至7月28日舉辦「全港購物節」，在部分商戶用電子支付消費滿71元即送71元優惠。