梁定邦：以英水炮車指引質詢警方

促警7月中前講解

警方斥資1660萬元購買3輛水炮車，最快下半年投入服務。梁定邦稱，據他了解警方已訓練一批警員使用水炮車，未來要訓練更多人。他提及自己將於7月16日起休假，已向警方表示希望盡量在此前安排向監警會介紹水炮車使用。他說屆時會提出很多問題，不止是使用原則，亦會針對不同場境的使用指引，例如是射向人還是射向地，射向家俬雜物時會否反彈傷人。他說英國警方的指引有寫明如何操作才不會傷人，以及在極端情况下如何使用。

英指引詳列情境及考慮

2014年，英國倫敦曾就是否引入水炮車諮詢公眾，市長將諮詢報告等提交英國內政大臣，當中有「警方專業守則學院」（College of Policing Professional Practice）所擬訂的指引。該指引列出使用水炮車的情境和考慮事項，如「使用水炮車的條件」是︰慣常維持秩序措施失效未能使用；有嚴重的公眾動亂以威脅生命、導致嚴重受傷或廣泛破壞；只能被受訓警員使用。而使用水炮車的「其他考慮」提及要視乎社會影響、有否給予警告、對傳媒的影響。

警方回覆稱會適時向立法會保安事務委員會、監警會及傳媒簡介水炮車使用。