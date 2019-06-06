梁定邦：以英水炮車指引質詢警方

【明報專訊】監警會主席梁定邦昨表示已促請警方在下月中前向監警會說明及解說「人群管理特別用途車」（下稱水炮車）的使用，他尤其關注水炮車如何避免傷人，會參考英國警方指引向警方提問。警方回覆稱已完成有關水炮車測試及操作指引，但不宜公開。
促警7月中前講解
警方斥資1660萬元購買3輛水炮車，最快下半年投入服務。梁定邦稱，據他了解警方已訓練一批警員使用水炮車，未來要訓練更多人。他提及自己將於7月16日起休假，已向警方表示希望盡量在此前安排向監警會介紹水炮車使用。他說屆時會提出很多問題，不止是使用原則，亦會針對不同場境的使用指引，例如是射向人還是射向地，射向家俬雜物時會否反彈傷人。他說英國警方的指引有寫明如何操作才不會傷人，以及在極端情况下如何使用。
英指引詳列情境及考慮
2014年，英國倫敦曾就是否引入水炮車諮詢公眾，市長將諮詢報告等提交英國內政大臣，當中有「警方專業守則學院」（College of Policing Professional Practice）所擬訂的指引。該指引列出使用水炮車的情境和考慮事項，如「使用水炮車的條件」是︰慣常維持秩序措施失效未能使用；有嚴重的公眾動亂以威脅生命、導致嚴重受傷或廣泛破壞；只能被受訓警員使用。而使用水炮車的「其他考慮」提及要視乎社會影響、有否給予警告、對傳媒的影響。
警方回覆稱會適時向立法會保安事務委員會、監警會及傳媒簡介水炮車使用。