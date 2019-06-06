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警自查投訴 「走漏」近半指控 去年度警稱43項屬實 監警會質詢後變79

【明報專訊】巿民投訴警務人員由警務處「投訴警察課」處理，機制是「自己人查自己人」，靠獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）監察。監警會最新年報顯示，2018/19年度檢視的2466個針對警員的指控中，投訴警察課調查後稱43項指控屬實（證明屬實或若干證據支持屬實），但經監警會質詢後，屬實的指控增至79項，涉案警員要受處分，顯示該年度投訴警察課的「走漏率」達46％，2017/18度更高達55％。警方回應稱，投訴警察課依法公平公正調查每一宗投訴。

監警會2018/19年度檢視1527宗針對警方的投訴個案，較前年跌近6%，涉及2466個指控，當中79個指控獲證明屬實，涉案警員要受處分。監警會秘書長俞官興透露，投訴警察課最初只確認43個指控屬實，經監警會質詢後，有多36個指控證明屬實。

監警前委員：雙方審視角度不同

有關數據顯示投訴警察課的「走漏率」達46％，而2017/18年度的「走漏率」更高達55％（見表）。曾任監警會委員的香港大學法律學院首席講師張達明說，投訴警察課「走漏」個案顯示警方與監警會雙方審視個案的角度不同，而前者「始終屬（警方）自己人」。他認同需要有監警會的獨立監察。

警方：調查公平公正

警方回應稱，在現行兩層架構的機制下，投訴警察課依法公平公正調查及處理所有對警務人員作出的投訴，同時會根據相關法例要求，按投訴性質歸類，適時知會或匯報監警會。警方重申，投訴警察課一直以公平公正態度調查投訴，在處理投訴個案及對監警會提出質詢時，該課都是以個案的事實與相關證據作分析及判斷。

一案無共識 要知會特首

對於外界質疑監警會缺乏調查權力，只能照單全收警方資料，監警會主席梁定邦認為這不等於是「無牙老虎」。他說，2018/19年度有137個指控在監警會質詢後改變分類，證明監警會對投訴警察課的調查並非照單全收。俞官興透露，近年投訴警察課只有一宗個案是「唔聽監警會支笛」，雙方就一個投訴的指控分類各持己見，無法解決，最終要依法去信知會特首。

委員認欠最終法定話事權

監警會補充，該指控涉及總理李克強2011年訪港，有兩人不滿警方安排傳媒採訪區離示威區太遠，指控警方疏忽職守。監警會認為有關指控無法證實，而投訴警察課則認為警方並無過錯。特首最終回應已知悉。有監警會委員承認，該會在現行法例下沒有投訴指控是否屬實的最終法定話事權。

梁定邦說，2018/19年度2466個針對警方的指控當中，五成涉警員疏忽職守，四成涉警員態度欠佳，嚴重個案佔一成。嚴重個案細分有7％指控涉警務人員毆打，大部分在拘捕時發生，有2％指控涉警員恐嚇，1.5％涉濫用職權。

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