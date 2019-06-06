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暴動案兩人上訴 官即場駁回

【明報專訊】2016年農曆年初二旺角大衝突，多人被裁定暴動等罪成，兩名被判囚3年9個月至4年3個月的被告昨分別就判刑和定罪提出上訴申請，遭上訴庭即場駁回。上訴庭昨亦就早前駁回另一暴動罪被告的刑期上訴頒下判辭，認為該案量刑起點雖稍高，但不接受上訴人因患過度活躍而獲得的刑期扣減，決定維持原判。

早前被駁回一人 判辭：暴徒近軍事陣勢

上訴庭早前駁回現年27歲被告鄧浩賢的判刑上訴頒下判辭，形容暴徒以近乎軍事陣勢的形式聚集，而鄧當時身處前線向警員擲磚的行為，明顯鼓勵和支持群眾暴力挑戰警方。

上訴庭稱，雖然鄧的行為比另一宗涉暴動和縱火的案件刑責較低，可下調量刑起點至4年半，以及他認罪減刑至3年，惟上訴庭同時不接受鄧因患過度活躍症而獲得的半年減刑，認為他當時知道自己的行為，並透過搖鬆燈柱給予其他暴徒「彈藥」，故此方面不予任何減刑。最終在不改動總刑期下，上訴庭決定給予鄧兩個月的刑期扣減，維持2年10個月的判刑。

另兩名上訴人莫家濤（現年20歲）和何錦森（現年40歲）昨提出上訴申請，莫被裁定兩項暴動、一項刑事毁壞和一項襲警罪成，判囚4年3個月；何則被裁定一項暴動罪成，判囚3年9個月。

莫一方只就判刑申請上訴，形容犯案時年輕，與成年人心智有差距，認為原審法官給予半年的刑期扣減過少。何一方則就定罪申請上訴，形容上訴人或因警方「掟磚」的舉動自衛，質疑原審法官沒作相關考慮。

律政司：警方敗退 掟磚不屬自衛

律政司一方則回應，群眾當時向前攻擊警員，令警方「節節敗退」，需從山東街退出至彌敦道，認為上訴人當時的舉動不屬自衛，又指原審法官裁決時，甚至有控方未曾提出的觀察，認為原審法官已有充分的分析和觀察。上訴庭法官聽畢陳辭後，即場駁回上訴申請，並押後頒發書面理由。

【案件編號：CACC113、155/18】

相關字詞﹕上訴 暴動罪 旺角大衝突

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