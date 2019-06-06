自閉童「失蹤」一朝 始揭遺校巴 校方一度稱已回校 匡智會致歉

本報昨致電涉事的興業旅遊車有限公司查詢，對方稱負責人不在港。涉事學校的辦學團體匡智會回覆稱，對家長造成不便致歉，匡智會及學校知悉事件後已即時向相關家長解釋，並成立調查小組深入了解。校方會檢討機制及加強與校車公司的溝通，避免同類事件發生。

設調查小組 檢討機制

教育局回覆查詢稱，已收到有關投訴，並立即與學校跟進；校方表示已就此事向相關家長解釋及即時檢討機制，避免再發生同類事件。局方已敦促學校檢視有關學童乘坐校巴之安排，並與家長加強溝通，確保學生安全。警方稱前日接獲報案人要求備案，由牛頭角分區人員跟進。

梁先生的兒子今年9歲半，患有自閉症，就讀匡智翠林晨崗學校四年級。事發周一早上8時許，家人如常送兒子上校巴，校巴為56座旅遊巴，當時只接送兒子學校的學童，並會駛進校舍讓學童下車。

將軍澳上學 11時身在屯門

當日是一年一度的學童牙科檢查，梁按校方通告的指引，10時半自行到藍田學童牙科診所陪同兒子檢查，梁到場見有兩三名同班家長及一群學童，唯獨不見兒子。梁遂向帶隊的班主任查詢，詎料班主任面露驚訝，稱整個早上都沒有見到其子，連書包也不見，以為梁親自帶兒子到診所。

收校巴「齊人」點名紙 校方未察

梁質疑班主任的說法，因通告寫明學生需先回校，再由校方接載到診所，家長則可自行到診所陪同檢查。班主任隨即致電校方查詢，稱有教師見過其子，又說「他一定在學校」，着不用擔心。半小時後，梁主動聯絡校方，校方稱其子身在屯門，校方當日早上收到校巴公司提供的點名紙，有人見點齊學生人數，誤以為梁的兒子已到校。校巴司機將梁的兒子送回學校，至下午約1時抵達，梁的兒子在校內經檢查後無大礙。

父斥離譜 已報案冀查刑責

梁直斥學校「直情離晒大譜，如果當日不是牙科檢查，到放學4時我才知道兒子不見，甚或我會不知道我的兒子不見了」，他續說，校方當日早上點名時若不見其兒子，應立即致電家長，質疑校方根本沒點名。

事後梁分別向校方及辦學團體匡智會書面投訴，校方稱已向校巴公司表達不滿及轉達投訴，校方會成立5人調查小組，調查會在一個月內完成。

梁不滿校方沒主動交代事件，他向匡智會投訴後才收到校方書面回覆，而事隔數天校方及校巴公司仍未向他道歉。梁慶幸兒子安全歸來，但強調「事件可以很嚴重」，已向警方備案，冀警方能調查事件是否牽涉有人失職或疏忽照顧，以及是否有人需負刑責。