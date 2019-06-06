港聞

港聞二

下一篇 上一篇

自閉童「失蹤」一朝 始揭遺校巴 校方一度稱已回校 匡智會致歉

【明報專訊】將軍澳一名9歲自閉男童失蹤一個早上，由父親揭發兒子在校巴抵校後沒下車，而司機及保母未為意男童未下車，誤將男童送往屯門。男童父親向學校教師查詢，一度獲告知男童已回校，校方其後向校巴公司證實男童身在屯門。

本報昨致電涉事的興業旅遊車有限公司查詢，對方稱負責人不在港。涉事學校的辦學團體匡智會回覆稱，對家長造成不便致歉，匡智會及學校知悉事件後已即時向相關家長解釋，並成立調查小組深入了解。校方會檢討機制及加強與校車公司的溝通，避免同類事件發生。

設調查小組 檢討機制

教育局回覆查詢稱，已收到有關投訴，並立即與學校跟進；校方表示已就此事向相關家長解釋及即時檢討機制，避免再發生同類事件。局方已敦促學校檢視有關學童乘坐校巴之安排，並與家長加強溝通，確保學生安全。警方稱前日接獲報案人要求備案，由牛頭角分區人員跟進。

梁先生的兒子今年9歲半，患有自閉症，就讀匡智翠林晨崗學校四年級。事發周一早上8時許，家人如常送兒子上校巴，校巴為56座旅遊巴，當時只接送兒子學校的學童，並會駛進校舍讓學童下車。

將軍澳上學 11時身在屯門

當日是一年一度的學童牙科檢查，梁按校方通告的指引，10時半自行到藍田學童牙科診所陪同兒子檢查，梁到場見有兩三名同班家長及一群學童，唯獨不見兒子。梁遂向帶隊的班主任查詢，詎料班主任面露驚訝，稱整個早上都沒有見到其子，連書包也不見，以為梁親自帶兒子到診所。

收校巴「齊人」點名紙 校方未察

梁質疑班主任的說法，因通告寫明學生需先回校，再由校方接載到診所，家長則可自行到診所陪同檢查。班主任隨即致電校方查詢，稱有教師見過其子，又說「他一定在學校」，着不用擔心。半小時後，梁主動聯絡校方，校方稱其子身在屯門，校方當日早上收到校巴公司提供的點名紙，有人見點齊學生人數，誤以為梁的兒子已到校。校巴司機將梁的兒子送回學校，至下午約1時抵達，梁的兒子在校內經檢查後無大礙。

父斥離譜 已報案冀查刑責

梁直斥學校「直情離晒大譜，如果當日不是牙科檢查，到放學4時我才知道兒子不見，甚或我會不知道我的兒子不見了」，他續說，校方當日早上點名時若不見其兒子，應立即致電家長，質疑校方根本沒點名。

事後梁分別向校方及辦學團體匡智會書面投訴，校方稱已向校巴公司表達不滿及轉達投訴，校方會成立5人調查小組，調查會在一個月內完成。

梁不滿校方沒主動交代事件，他向匡智會投訴後才收到校方書面回覆，而事隔數天校方及校巴公司仍未向他道歉。梁慶幸兒子安全歸來，但強調「事件可以很嚴重」，已向警方備案，冀警方能調查事件是否牽涉有人失職或疏忽照顧，以及是否有人需負刑責。

相關字詞﹕保母 校巴 教育局 匡智會 自閉

上 / 下一篇新聞

子宮頸癌疫苗來源被質疑 環亞體檢清盤 兩董事被拘
子宮頸癌疫苗來源被質疑 環亞體檢清盤 兩董事被拘
內地客花萬元打針 「不是說香港沒假的嗎？」
內地客花萬元打針 「不是說香港沒假的嗎？」
釋囚投訴偽造放假紀錄 懲教：欠證據證明或否定
釋囚投訴偽造放假紀錄 懲教：欠證據證明或否定
泳客溺斃研訊今裁決 救生員離崗康署道歉
泳客溺斃研訊今裁決 救生員離崗康署道歉
文子星引渡聆訊 官不考慮人權證供
文子星引渡聆訊 官不考慮人權證供
大狀：司機保母或涉疏忽照顧
大狀：司機保母或涉疏忽照顧
暴動案兩人上訴 官即場駁回
暴動案兩人上訴 官即場駁回
警自查投訴 「走漏」近半指控 去年度警稱43項屬實 監警會質詢後變79
警自查投訴 「走漏」近半指控 去年度警稱43項屬實 監警會質詢後變79
梁定邦：以英水炮車指引質詢警方
梁定邦：以英水炮車指引質詢警方
7．1維園辦嘉年華 慶委會否認「霸位」
7．1維園辦嘉年華 慶委會否認「霸位」
上水屠房今重開 活豬日日清 活雞批發價貴過冬至
上水屠房今重開 活豬日日清 活雞批發價貴過冬至
Switch遊戲機改裝玩翻版 「黃金」5店5人被捕
Switch遊戲機改裝玩翻版 「黃金」5店5人被捕
威院診所經理 涉四狎女下屬
威院診所經理 涉四狎女下屬
德國國會委員會主席稱程序嚴謹 「黃台仰獲批庇護 反映夠迫害證據」
德國國會委員會主席稱程序嚴謹 「黃台仰獲批庇護 反映夠迫害證據」
被問愧對梁天琦 黃台仰：早商「一留一走」
被問愧對梁天琦 黃台仰：早商「一留一走」
特稿：黃雨致河流泛濫 水土嚴重流失 大浪灣一分為二 康文署封灘
特稿：黃雨致河流泛濫 水土嚴重流失 大浪灣一分為二 康文署封灘
體檢誘上門賣無效藥 涉騙87萬兩人被捕
體檢誘上門賣無效藥 涉騙87萬兩人被捕
私人體育會付地價 政府研改善分期安排
私人體育會付地價 政府研改善分期安排
科大牽頭研塌山泥AI預警
科大牽頭研塌山泥AI預警
7歲童手關節脫位 將軍澳醫院醫錯位
7歲童手關節脫位 將軍澳醫院醫錯位
觀塘站招標加扶梯重置升降機
觀塘站招標加扶梯重置升降機
政府疑禮頓過早施工 致紅磡站滲水
政府疑禮頓過早施工 致紅磡站滲水
尊子漫畫
尊子漫畫
《我是記者——六四印記》賣清加印 支聯籌得275萬破紀錄
《我是記者——六四印記》賣清加印 支聯籌得275萬破紀錄
當年仲係廉署「小薯」 梁定邦回憶與前一哥過招
當年仲係廉署「小薯」 梁定邦回憶與前一哥過招
政府派錢慢 街坊追民記
政府派錢慢 街坊追民記
韋志成續任市建局總監
韋志成續任市建局總監
老鼠道具嚇親鼠王芬 大「象」唔怕
老鼠道具嚇親鼠王芬 大「象」唔怕
世界環境日 港燈高層行返工
世界環境日 港燈高層行返工