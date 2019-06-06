文子星引渡聆訊 官不考慮人權證供

參與錫克人獨立運動

文子星一方表示，文子星曾被印度旁遮普邦警察逮捕，並以參與錫克人獨立主義「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）入罪及折磨，若文子星被移交印度，他很可能會再因此遭害。

裁判官彭亮廷指出，本案屬於交付審判程序，法庭只有責任及司法管轄權去處理與《逃犯條例》有關事宜。文子星一方的申請所圍繞人權的議題，涉及酷刑及「殘忍、不人道或侮辱之對待或處罰」，理應依入境處「統一審核機制」處理。

官：未證控方指控屬「煙幕」

彭官又表示，根據《逃犯條例》，若移交屬政治性質的罪行；或因種族、宗教、國籍或政治等意見而被檢控；或移交可能因犯人的種族、宗教、國籍或政治意見，在審訊時蒙受不利或被懲罰等，港府都不應移交。但是文子星一方未能證明，印度政府一方提出的指控只是「煙幕」，與該些不應移交的條例有關，所以不會在本聆訊中考慮人權議題的證供。

印度政府一方隨即在庭上讀出文子星在印度干犯的罪行詳情，當中涉及盜竊、無牌管有槍械、偽造及使用虛假文件、協助及教唆逃獄等，其中28項對應香港罪行。根據已讀出10項控罪的案情指出，文子星及數名同黨於2016年6月在印度駕駛時，遭警察截停並在車內搜出槍械、假車牌及信用卡等，而該車本身亦屬於失車，車主為文子星的叔叔。

控方：潛逃後仍匯款助同黨逃獄

文子星因此被捕及還押看管，惟他在獄中曾與同黨商討逃獄計劃，又答應出獄後會協助同黨逃獄。文子星於2016年8月獲准保釋，他隨即棄保潛逃，逃至香港後更多次匯款印度，支援同黨逃獄，最後成功使6人逃獄，其中1人甚至被印度政府視為恐怖分子。案件押後至下周二續訊。

【案件編號：KCMP 139/18】