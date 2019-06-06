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泳客溺斃研訊今裁決 救生員離崗康署道歉

【明報專訊】40歲男泳客3年前在北葵涌賽馬會游泳池溺斃，死因庭昨日繼續研訊。法醫的解剖報告確認，事主沒有突發性心臟病，死因是溺斃。康文署代表律師在陳辭時向家屬道歉，稱這是「無人想見到的意外」，並承認案發時有3名救生員擅離職守，「情况不理想」。案件將於今日裁決。

認「情况不理想」

事主郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午5時許到北葵涌賽馬會游泳池游泳，5時22分浮沉在水面，歷時12分鐘仍未有救生員發現；事主被救起時已昏迷。

法醫解剖證事主溺斃

急症室醫生表示，事主在送院過程中已沒有呼吸和脈搏，但他仍為事主打強心針，急救20分鐘後證實死亡。

為事主解剖的法醫莫嘉健供稱，他發現事主氣道有泡的液體，兩邊肺部體積大及充滿水，肺泡有擴張，判斷事主死因為溺斃。雖然發現事主心室有輕微肥大，但不屬於突發性心臟病。

指瞭望台救生員有跟從指引

康文署代表律師結案陳辭時向家屬致歉，提到在瞭望台一台的救生員鄭國輝在事發時與事主距離最近，他亦跟從指引，有10秒橫掃泳池一次，但仍然看不到事主，鄭對此感到很後悔。最後救起事主的救生員楊華福亦一度因水面反光問題，以及事主沒有大動作的掙扎，而未及時發現他。

康文署一方續指出，研訊發現有3名救生員離開崗位前沒有通知上級，承認「情况不理想」，但補充說「任何制度都要靠人執行」，因此事後康文署有加強培訓和盡量改善。所有證人已傳召完畢，死因裁判官將於今天下午裁決。

綜合連日來的庭上供辭，3名負責巡池的救生員在事發時，分別因熱痱而到更衣室塗藥膏和換衫、因感不適需服藥留在休息室，以及肚痛而上廁所；另外負責「補位」的救生員則坐在餐廳內，隔窗監視泳池。高級救生員羅競偉曾說，他們一上班便站崗，生理需要的時間都無編排。

【案件編號：CCDI641/16】

相關字詞﹕遇溺 救生員 泳池 康文署

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