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釋囚投訴偽造放假紀錄 懲教：欠證據證明或否定

【明報專訊】釋囚陳先生（化名）指稱前年在白沙灣懲教所服刑時，任職廚工4個月全無休假，疑遭人偽造放假紀錄，去年10月投訴至懲教署總部，今年2月亦報警。歷時逾32周調查後，懲教署指「沒有充足證據證明或否定相關指稱」。立法會議員張超雄批評此答覆模棱兩可，懲教署內部調查封閉，投訴人無從得知真相。事主上周已即時上訴，他稱如上訴失敗，將提請司法覆核。

4月無休 記錄每周有假放

事主陳先生前年在白沙灣懲教所服刑時，被安排在廚房的菜部工作，5月7日至9月15日期間完全沒有休假，而自7月19日起更需每日清晨5時半「出早房」（離開囚室）到廚房工作。然而，他卻在「所員休息簿」中發現，紀錄顯示他過去每周均有放假一天，認為涉有人偽造紀錄。他相信，廚房內的閉路電視能作為他無休假每天工作的重要證據。

服刑投訴 屢遭勸息事寧人

陳服刑時已向院所職員投訴，惟屢遭職員勸他息事寧人，令他深感不服。他去年3月出獄，其後10月向傳媒揭發事件，並再次向懲教署投訴，其間反覆追問調查進度，今年2月亦報警求助。懲教署投訴委員會經過逾32周後，最終至上月29日正式回覆。

懲教查逾32周後回覆

對於陳投訴兩名廚房導師無安排他休假，投訴委員會信函回應指出，「有關證人的證供及紀錄顯示，你在廚房工作期間曾獲安排每星期休假一天，以及因公眾假期獲取補假」；另又指該年7月中至9月中，其「休假安排則改為以兩個半天取代一整天的休假」，「因此，指稱的部分內容獲得證實」。針對陳投訴稱被偽造放假紀錄；投訴委員會則指兩名被投訴人否認，而調查組經審視證供後，「認為沒有充足證據證明或否定相關指稱」。

本報就個案細節追問懲教署，獲回覆指不評論個別個案。懲教署亦指投訴調查組會就每宗投訴進行公平、公正及詳細調查。

批答覆不清晰 事主上訴

陳先生表示不滿意上述答覆，「這並非清晰答案，卻又否定不了我的指控」。他亦對署方稱他曾休假，而且休假安排曾有變動感匪夷所思，強調當年閉路電視紀錄能證實他每天工作。他上周即時提出上訴，又要求院所交出證據，以證實署方說法。

他批評懲教署不斷企圖掩飾事件，嘆道：「如可銷毁我所有出早房的紀錄，那我認命。」他表示，目前需等候上訴委員會調查及回應，如最終無法證實投訴，他將提請司法覆核，交法庭判決。

張超雄批調查封閉

立法會議員張超雄批評，事件揭示懲教署內部調查封閉，投訴人無從得知真相，「全取決於署方願意公開多少證據」，他再度促請政府成立獨立監懲會。

明報記者 何郁慧

相關字詞﹕監懲會 司法覆核 張超雄 懲教署

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