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內地客花萬元打針 「不是說香港沒假的嗎？」

【明報專訊】沒直接向藥廠購入子宮頸癌疫苗的「環亞體檢集團」，昨在嘉賓大廈辦公室外貼通告宣布結業，部分昨來打針的內地顧客撲空，當中來自江蘇的女子已為來港打針花逾萬元，昨無奈說：「不是說香港沒有假的嗎？」

結業感詫異 不想再來港

昨午約2時至5時，約30人到上述辦公室查詢，大部分為內地人。自江蘇無錫的周小姐和唐小姐在朋友介紹下透過網上平台，於3月在該集團打第一針子宮頸癌疫苗，前日再來港準備打第二針，二人各付了6600港元疫苗費，連同機票、酒店、放假所扣薪金等，各花了約14,000港元。兩人對該公司結業表示十分詫異，稱不想再來香港，唐小姐反問：「不是說香港沒有假的嗎？」

僅針卡作證 或「維權」索償

另外，來自深圳的張小姐和程小姐起初都覺得香港的疫苗「較珍貴、質素較好」，透過中介人預約在環亞體檢打針，每人各付7500港元，現只打了首針，昨對該公司結業感憤怒，亦擔心疫苗安全，盼能退回剩約4000多港元尚未接種的疫苗費。

張小姐稱，該公司沒有提供收據，現只有針卡作證據。面對金錢損失，她指或會與其他受害人一起「維權」，爭取賠償。

驗血無法測抗體 可補打針

中文大學醫學院婦產科名譽臨牀教授張德康指出，現時藥廠有試劑，就基因排序精準地測試9種HPV病毒抗體，坊間則無此試劑，一般人亦不會刻意化驗體內有否HPV病毒抗體。他說即使驗血，也無法得知抗體的持久性，若對所種疫苗有不確定，「最好就忘記它」，再補打針，如接種疫苗後不適，就應求醫。

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