子宮頸癌疫苗來源被質疑 環亞體檢清盤 兩董事被拘

衛生署：今年接200宗投訴

本報上月報道，大批內地人於五一假期湧至「環亞體檢集團」位於佐敦嘉賓商業大廈的辦公室接種子宮頸癌疫苗，惟其後全球獨家生產9價子宮頸癌疫苗的美國默沙東藥廠發聲明表示，其指定代理商從未供應「HPV 9價預防疫苗（GARDASIL®9加衛苗®9）」予該診所。海關與衛生署其後一度搜查該集團的油麻地及觀塘處所。

指向2000人退款 涉1000萬

「環亞體檢集團」昨在門外張貼的結業通告指出，該公司已向超過2000多名未使用或未完成注射HPV 9價預防疫苗的顧客退款，涉款超過1000萬元。通告指出，該公司戶口兩星期前被銀行凍結，公司負責人惹上官非，「在沒有選擇的情况下，唯有宣告清盤結業」，已委託律師開始清盤的程序，並已遣散員工。本報昨日曾致電及以電郵聯絡「環亞體檢集團」查詢，至截稿前無回覆。

多名來自內地的顧客昨到場要求退款，惟「摸門釘」，有人報警求助（另見稿）。警方稱昨晨10時許接獲3名女子報案，分別為兩名內地人及一名港人，報稱到上址要求退款，但辦事處關門。警方將案件列作糾紛。

海關昨午公布，以涉嫌非法進口藥劑製品的罪名，拘捕一間體檢集團兩名董事，包括一名61歲男子及一名44歲女子，已獲保釋候查。據了解，兩人為「環亞體檢集團」董事。查冊資料顯示，該集團有兩名董事，分別是周姓男子及吳姓女子。

根據《進出口條例》，任何人如非根據進口或出口許可證規定而進出口任何藥劑製品，即屬違法，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

蔣麗芸憂避責再「借屍還魂」

民建聯立法會衛生事務發言人蔣麗芸表示，擔心有人結業清盤，逃避法律責任或賠償，然後再借屍還魂改名開另一間醫務所，衛生署及醫委會須監管，以及檢視《私營醫療機構條例》對這些醫務所規管有否不足。

民建聯立法會議員葛珮帆則稱，收到逾百宗有關環亞體檢集團的投訴，主要為內地人。她要求藥廠公布供應疫苗的診所名單，並上載到網頁。

消委：53宗投訴未能調停

截至昨午5時，消費者委員會收到1宗有關環亞體檢集團結業的投訴，連同早前52宗投訴，全部未能成功調停。消委會提醒消費者預繳式消費前先考慮是否有實際需要，消費者為無抵押債權人，排在清盤公司僱員、政府、有抵押債權人之後，需在其他債權人分得賠償後，如仍有餘額，才可獲賠償。

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