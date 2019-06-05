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2019年6月5日星期三
港聞二
泳客溺斃聆訊 救生員因熱痱離崗半小時 兩巡池人暫離 補位者餐廳「隔窗監視」
欽州街貨車輾斃老婦 司機危駕被捕
「易行城市」 深水埗部分路段擬限車速
文子星引渡聆訊 爭議法院應否處理人權問題
少年藏氣槍案上訴 質疑官加入盤問
李家超：法庭否決 中央不可命特首移交 林鄭：不存在我可繞過法律聽命中央
林鄭回信美議員：已加額外保障
律政司：法院可要求特首公開發移交令理由
瞞擁12地 套丁警在學時騙學津罪成
龍運巴士座位藏針筒 刺傷女乘客
轉數快料第4季可交稅、差餉、水費
豬肉業界盼明復業 政府未共識
尊子漫畫
何君堯飛機論內地第四權 「飛高啲或低啲 共產國家一樣有」
六四集會後留低 三代同堂幫手剷蠟
恒指國企齊跌 再現「89 64」
愛港之聲都播《血染的風采》 鬧支聯挪用
被問去唔去黑衣遊行 律師會會長講基本法
愉快學習取經 立會9月去芬蘭睇教育
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【明報專訊】（請看附圖）
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泳客溺斃聆訊 救生員因熱痱離崗半小時 兩巡池人暫離 補位者餐廳「隔窗監視」
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