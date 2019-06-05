豬肉業界盼明復業 政府未共識

食物及衛生局昨回覆稱，就內地活豬供港事宜，特區政府正與內地保持緊密聯繫，爭取盡快恢復。

鮮肉大聯盟副主席關國華稱，昨日會上業界主要提出希望周四復業，暫時與局方未有進一步共識。香港豬肉行總商會理事長許偉堅則說，會上亦有討論如何做到「日日清」的方向和細節等問題，朝着此方向探討，亦有檢討目前行業運作。許說雙方已有些少共識，但全部未落實。

稱有內地豬農對供港卻步

鮮肉大聯盟理事凌偉業說：「業界當然有要求端午節市民有豬肉食，也想行業做對的事，但大家都要研究。」根據漁農自然護理署資料，昨日活豬平均批發價為每擔（100斤）2967元。

對於有消息指內地豬場開始拒絕供應活豬到港，許偉堅認為只是個別事件，又說按目前情况推測，估計最快明日上水屠房可開始入豬，「但廚房乾淨沒用，無米到都煮不到飯」，希望端午節當日可恢復供應，但難以估計供應量。他又說，香港兩次發現非洲豬瘟而殺豬，的確有內地農場對供豬到港感卻步，但供應副食品到港是國家既定政策，呼籲市民不必擔心。