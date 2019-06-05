轉數快料第4季可交稅、差餉、水費

研租場繳費等亦可用

隨着科技發展，以往的「電子政務」已不足以滿足市民需求，需進一步發展成「智慧政府」。政府現時已提供多種網上繳費服務，市民可以信用卡、繳費靈、電子支票及電子錢包如Apple Pay和Google Pay，繳交政府帳單和費用。政府將於今年第四季採用「轉數快」和共用二維碼，供市民繳交稅款、差餉及水費；政府亦正研究讓市民以「轉數快」在政府網上服務和流動應用程式繳費，例如申請租用政府場地或設施等。

另外，現時有不少政府服務亦要填表，例如申請政府職位、申領駕駛執照等。隨着數碼個人身分（eID）在2020年中推出，用家將可利用儲存在其「個人資料檔」（e-ME）的資料，填寫表格及取覽已儲存在有關部門的資料。至2021年中前，將有合共約3000款表格可用電子方式遞交。

明報記者