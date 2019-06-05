龍運巴士座位藏針筒 刺傷女乘客

涉S64X循環線 列襲擊案交重案查

S64X為循環線，來往東涌逸東邨及機場，途經裕東苑、國泰城等。傷者姓文，30歲，事後被送往北大嶼山醫院治理。龍運巴士發言人稱，昨早約9時，該輛S64X線巴士駛至逸東邨總站時，車長接獲女乘客報告，稱在車廂被針筒刺傷，車長報警，乘客送院治理，龍運已派員慰問。發言人稱公司關注事件，強烈譴責任何企圖傷害乘客的行為，會配合警方調查，並要求前線員工加強車廂檢查；另呼籲乘客除了察看自己的座位，亦應留意身邊座位有否可疑物件和可疑人，若有發現應立即報警及通知車長。

醫生：會抽血驗肝炎愛滋

急症室專科醫生彭繼茂稱，被針筒刺傷或會感染愛滋病毒、乙型肝炎或丙型肝炎，醫生會即日為事主抽血檢驗，翌日便可得知其體內是否有乙型肝炎抗體，若沒有，醫生會為其注射乙型肝炎丙種球蛋白，並建議前往私家醫院注射乙型肝炎預防疫苗。另外，醫生同時會為事主作愛滋病毒血液測試，半年後再檢驗一次；另會與事主討論感染愛滋病的風險，若不能確定針筒為吸毒者曾經使用，或事主僅被刺傷表皮，他認為感染愛滋病毒機率不大，若事主堅持接受俗稱「雞尾療法」的口服藥治療，必須留意所帶來的副作用。