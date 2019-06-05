律政司：法院可要求特首公開發移交令理由

曾強說，一般司法覆核的原則，法院不會考慮「個案的優劣」，但會看程序的恰當性，亦會看特首所作的決定是否合法和合理，《基本法》要求特區與內地的司法互助必須合法，當中「法」包括《基本法》、香港人權法和《逃犯條例》，倘特首行使酌情權於法不合，會成為法院處理司法覆核時「一定會睇的方面」。

旅遊界議員姚思榮說條例寫明「政治犯」不移交，問美國中情局前僱員斯諾登這種特務是否政治犯。律政司副國際法律專員林美秀回應，特區政府曾收到美國要求移交及逮捕斯諾登，但未收到美國的補充資料，斯諾登便離港。至於特務會否移交，林稱不會因為「政治家」就一定不會被移交，要視乎其身分和移交請求有何關係。

林卓廷批官員回答「亂七八糟」

民主黨林卓廷問到，若「黃雀行動」再發生，即港人在港協助內地民運人士從內地羈押中逃走、窩藏，通過修例後港人會否被移交到內地。律政司副刑事檢控專員何詠光說，窩藏在港不構成刑事罪行，而普通法中，「從合法羈押逃脫」可被判監最高7年，「說的是在香港被羈押後逃脫，協助他逃脫會成為香港的罪行」，但之後又說「不會成為香港的罪行」。林卓廷會後批評官員回答「亂七八糟」、含糊不清，並指出「與從羈押中非法逃走有關的罪行」是《逃犯條例》涵蓋的罪行。

保安局長李家超會後被問到修例通過後，在本港的八九民運人士會否被移交，他說要視乎罪行是否條例所涵蓋，最高判刑是否7年或以上，及以事件本身的事實和案情來決定。