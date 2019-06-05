李家超：法庭否決 中央不可命特首移交 林鄭：不存在我可繞過法律聽命中央

林鄭月娥昨出席行會前重申不會撤回修例，又解釋第24條的規定。她說，若特首啟動處理移交程序，發出「證明書」時，若有國防和外交的原因，她可拒絕處理移交要求；若沒有拒絕處理，個案便會交由法庭審查，法庭認為沒有證據便會釋放疑犯；如有足夠證據便會交回特首；交回後若有國防和外交的理由，特首在法律上可以用酌情權不移交。

議員質疑特首是否敢拒交人

昨日保安事務委員會上，民主黨鄺俊宇質疑特首是否敢拒絕中央要求「交人」的指令；議會陣線朱凱廸問及中央是否可用國防外交的理由，凌駕特首就移交逃犯作出的決定。

保安局長李家超強調，第24條有「程序性」，首先是特首決定是否處理移交個案，若不處理，不會通報中央；若處理，啟動程序時會向中央政府通報，中央屆時會根據國防、外交利益，按24條決定行使其權力，指令特首處理或不處理個案。

政府：修例後24條適用於中港移交

律政司國際法專員曾強補充，中央政府指令不得影響特首按本港法律施政，處理移交個案，特首亦要依法辦事，不能凌駕法院決定。香港大學法律學者陳弘毅早前回覆《明報》，認為有關條例只會用於法院通過移交疑犯予外國後，中央指示特首不移交，亦只會適用於外國，不適用於香港與內地之間。曾強昨就此回應稱，修例後會將內地的有關地域限制剔除，故24條的條文仍然適用於香港與內地之間的移交。

凌兵：國防外交概念寬 依賴中央自我約束

港大法律學者陳文敏及陳弘毅日前回覆本報查詢時都指出，一般而言，《逃犯條例》第24條是用於法院批准移交後，中央可以涉國防、外交的重大利益為由，指令特首拒絕移交逃犯予外國。熟悉國際法的澳洲悉尼大學法律學院教授凌兵回應本報查詢時表示，外交、國防為中央專屬權力，在權力範圍未有設限的情况之下，中央有很大酌情權，考慮的除法律外，亦包括外交政策與關係等政治因素，通常會考慮相關國家的雙邊關係。

被問到若中央與特定國家交惡，會否因而指令特首拒移交逃犯？凌兵稱移交逃犯亦是以香港與外國的引渡協議為根基，若中央僅以兩國關係好壞而下指令，或會違反相關條約，進而引起中港與外國的爭端，此因素應由中央考慮。但他亦指出，中央在界定外交、國防概念上雖有巨大空間，亦須遵從《基本法》規定，不能說可以參與每個移交個案，因大部分移交個案都涉及普通刑事犯罪案件的司法合作，不太可能涉外交和國防，「當然，這方面的限制，主要須依賴中央政府的自我約束」。