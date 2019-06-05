少年藏氣槍案上訴 質疑官加入盤問

李柱銘：官陷與上訴人對立立場

代表上訴人劉康的資深大律師李柱銘表示，裁判官在證人問答期間應保持一定距離，如「球證盡量不在足球附近」般，故裁判官不應「加入戰團」盤問證人，否則會予人裁決不公之感。惟本案原審裁判官不自覺地陷入與上訴人對立的立場，如上訴人聲稱到場拍照，但裁判官質疑相關照片數目不多；如上訴人表示擔心被打，裁判官質疑上訴人為何仍在金鐘逗留如此之久等，令裁判官容易依賴自己的問題，導致上訴人未能得到公正審訊。

李又指出，上訴人當日帶備氣槍到場只作自衛，認為本案未能在毫無合理疑點下證明，上訴人當日帶備氣槍有犯罪目的。

律政司：官為澄清上訴人說法

律政司一方回應，裁判官當日提出的問題，目的為讓上訴人澄清說法，又說上訴人當日在案發的關鍵時間以口罩、眼鏡等遮蓋容貌，並在知悉涉案集會前一日曾被清場、可能再有混亂或武力事件發生下帶備氣槍到場，而本案與政治無關，故裁判官沒因上訴人的政治立場作任何偏差考慮。

律政司又舉例，販賣玩具槍的店舖因生意管有相關槍械，不屬犯罪，但如該店將玩具槍售予犯人行劫，反問法庭是否仍須判該店無罪。

【案件編號：HCMA516/18】