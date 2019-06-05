文子星引渡聆訊 爭議法院應否處理人權問題

28罪對應香港法例

聆訊由彭亮廷裁判官審理，預計審訊10日。文子星由港大法律學院副院長楊艾文大律師代表，印度政府由資深大律師華偉思（Wayne Walsh）代表。據律政司早前表示，文子星於印度涉嫌協助及教唆越獄、藏有軍火及為恐怖活動提供資金等。據悉，文子星有28條在印度被起訴的罪行，對應上同時違反香港法例。

辯方：回國有生命危險

楊艾文大律師表示，文子星（29歲）持有香港永久居民身分證，他未有向入境處提出免遣返申請。楊認為聆訊涉及人權議題爭議，稱文子星遭引渡回國後會有生命危險，呼籲法庭參考《香港人權法案條例》判決。楊又據《逃犯條例》指出，法庭須保護因種族、宗教、國籍或政治意見而入罪的疑犯，不將他們移交回國。

控方：應入境處處理

印度政府一方則反駁，印度已就文子星在當地犯下的罪行提供足夠事實證據，反指辯方在反對引渡的申請上，沒有提及《逃犯條例》中針對不應移交的任何條款，更質疑本次聆訊中，裁判官沒有司法管轄權審理人權事宜。而且入境處已有「統一審核機制」審批《香港人權法案條例》下所指的酷刑、殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰。因此，文子星針對人權方面的控斥，應透過入境處處理，而非訴諸法庭。

文子星一方則堅持，根據《香港人權法案條例》，法庭有權就違反人權法案作出補救、濟助或命令，故認為人權議題亦屬裁判法院的司法管轄範圍內。裁判官彭亮廷押後今日就法律議題裁決。

【案件編號：KCMP 139/18】