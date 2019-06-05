「易行城市」 深水埗部分路段擬限車速

區議員憂釀混亂加劇塞車

民建聯區議員劉佩玉昨在會上質疑限速區「畫蛇添足」，「本身不用限速，（車輛行駛）已經很慢，加個限速（區）作用在哪？」她接受本報記者查詢時表示，是次意外原因有待調查，但現場為「交叉位」，以往亦曾發生意外，擔心日後同一範圍內，部分路段限速，部分不限速，會造成混亂，令司機及行人無所適從，釀成更多意外。

民建聯立法會議員、深水埗區議員鄭泳舜稱，限速區範圍太大，部分道路屬巴士路線，車流較多，擔心加劇塞車和噪音等問題，建議增設行人隧道和天橋，並加強執法處理違泊，興建更多停車場等，防止人車爭路。

民協區議員譚國僑則稱，計劃中限速路段多為內街，有不少排檔，道路狹窄，如限速能提升司機的安全意識及警覺性。

據運輸署提交區議會文件，政府正就「易行城市」策略及試點方案展開第二階段公眾諮詢，料明年第二季第三階段諮詢，屆時公布試點的最終建議。

運輸署步行城市策劃組高級工程師梁嘉誼昨在會上回應稱，限速區只是其中一項措施，冀營造鼓勵步行的環境，「加了（限速區）牌有象徵意義，駕駛者見到牌，警覺會大大提高」。