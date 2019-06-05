泳客溺斃聆訊 救生員因熱痱離崗半小時 兩巡池人暫離 補位者餐廳「隔窗監視」

事主郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午5時許到北葵涌賽馬會游泳池游泳，5時22分遇溺，浮沉約12分鐘，被救起時已昏迷，送院後不治。

早返同事躍下救人

任職救生員逾20載及救起事主的楊華福供稱，他原於5時30分接更到主池瞭望台1台，但他預早了兩至三分鐘到達。他看見事主趴在主池右方水深1.7至1.8米處，初時以為事主正做閉氣訓練，於是與他同步閉氣，約1分鐘後相信事主遇溺，立刻跳下台救人。

時任季節性救生員的何文軒供稱，他原定5時至5時30分巡主池，但因「天氣好焗」，汗衣濕透，「熱痱好癢」，於是在該段時間去了廁所和飲水，又到休息室換衫和「搽熱痱（藥膏）」，一不為意就花了半小時。

救生員葉嘉輝當日的崗位是負責「補位」，即若發現主池及習泳池無救生員站崗，他便要補位巡主池和習泳池，但他當日卻走入餐廳坐下，「透過窗口監視泳池」。他解釋「補位」崗位是同事有需要時才通知他，於是他「通常在餐廳坐」，死因裁判官追問誰指示他這樣的做法、形同自由發揮，葉支吾以對，但表示康文署沒指示，亦沒同事教他。

另一負責巡主池的救生員范啟魯稱，他於5時30分鐘接更，先到餐廳飲水，但飲過「生冷水」後肚痛，於是「急急忙忙」去廁所。死因研訊主任問及，未獲上司許可前離開崗位是否犯規，范反駁稱「口渴都要飲水」。

高級救生員：留職員室洗衫半小時

當日放補假3小時的高級救生員羅競偉表示，他當日5時復工，約4時50分就回到泳池，其後花了約25至30分鐘留在職員室洗衫等等，直至他聽到對講機響起才知道遇溺事故。死因研訊主任問及，是否其屬下的救生員都應按守則、離開崗位時向他報告，羅說：「我們的更表較特別，一上班就站崗，但連生理需要的時間都無編排。」聆訊今續。

【案件編號：CCDI641/16】

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