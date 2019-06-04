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港聞
2019年6月4日星期二
港聞二
條例列明倘涉國防 中央可指令移交 陳文敏：意味廢除特首把關權力 陳弘毅：只適用於外國申請
前刑檢專員：中央從未干預移交
林鄭拒見法律界選委 陳景生：不負責任
內地法院核准後 超追訴期可續起訴
前稱可研究 陳弘毅：港人港審難符中港憲制關係
泳客溺斃研死因 揭救生真空 救生員認飲水上廁離崗位
調查：1/3醫管局醫生 不滿目前工作
鏹淋老闆娘毁容 按摩女囚12年
商戶入泰韓冰鮮豬應市
偵探社跟蹤無GPS 涉違商品例 一人被捕 職員：廣告要吸引少少
取手機裝程式追蹤涉違法
「百億」生意談不成 商人遭勒索3500萬
城巴攔腰撞穿梭巴17傷
200億購158社福用物業 元朗最多 張超雄稱為規劃「補鑊」 促交代服務短缺情况
水漲船高 料業主叫價硬
肛交性侵網友案 廚工涉姦單親母
走入建制 張炳良沉思代燭光：京看待港民主 六四後更顧忌
政改煞停黨政未分 意外造就經改加速
湯家驊：仇恨政權 未必助平反
彭定康：英批判克制 免阻建機場
三十年前今日 中共血腥鎮壓群眾 軍隊開槍死傷三千
飾天安門母親 如親歷其痛 首赴晚會 六四劇演員：代遺屬亮燭
部分大專組織去晚會
《我是記者》真名說真話
西九首席財務總監請辭 離職第6人 議員憂管治斷層 促管理局交代
動物心電儀雲端傳輸AI診斷
曾於美衛生部研腦電波
專欄﹕中國OS的成敗關鍵／文：章濤
尊子漫畫
睇到「師奶聯署」反修例 葉劉：驚老公內地包二奶被移交？
民主黨獲贈暗喻六四內地首日封
運動平台宣傳3.7公里運動 「呢一場，你參唔參加？」
貼維園指示牌 社民連派2萬張六四貼紙
沙中線聆訊 忽然關熱刺事
8．4全民運動日 重點推廣武術
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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條例列明倘涉國防 中央可指令移交 陳文敏：意味廢除特首把關權力 陳弘毅：只適用於外國申請
前刑檢專員：中央從未干預移交
林鄭拒見法律界選委 陳景生：不負責任
內地法院核准後 超追訴期可續起訴
前稱可研究 陳弘毅：港人港審難符中港憲制關係
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取手機裝程式追蹤涉違法
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三十年前今日 中共血腥鎮壓群眾 軍隊開槍死傷三千
飾天安門母親 如親歷其痛 首赴晚會 六四劇演員：代遺屬亮燭
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三十年前今日 中共血腥鎮壓群眾 軍隊開槍死傷三千
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8．4全民運動日 重點推廣武術
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