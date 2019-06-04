專欄﹕中國OS的成敗關鍵／文：章濤

【明報專訊】中美貿易戰反覆，而隨着美國商務部將華為列入黑名單後，Google隨即終止與其合作，坊間因此出現一陣爭議，認為用戶會因華為手機不可使用Google服務而棄用。事實上，中國內地銷售的華為手機一向連結不了Google搜尋引擎及其相關應用，故此舉對華為內地銷情估計無太大影響，但對其海外市場來說，無疑是一記重擊。不過貿易戰結果難測，這一刻的禁制或會在下一刻改變，但已足以成為揮之不去的陰霾，警醒中國︰要長治久安，就必須有自主研發的OS（Operating System）。
放眼全球手機市場，三星、蘋果雖能維持龍頭位置，但華為、小米和OPPO已經躍升至第三至五位，若然認真一看，以上5家手機商當中，實則只有Android和iOS兩套OS（華為、小米和OPPO其實是使用「公開源碼」的Android OS），以政治局勢角度看，則是只有美國OS。假如中國要在科技層面掌有獨立性和自主控制，就只有研發自家OS這一條路。
有人說，中國OS的攔路虎是技術未到位，我卻認為，對今日的中國來說，要開發OS不難，難在如何令人選用，因為單純的技術研發是理論，但要推出市場，變成產品，就是牽涉極長時間、極高人力成本、極大量市場行為的實踐。
一個OS的誕生，不能一蹴而就，而是時間投入、用戶參與及反饋、調整修正的反覆實踐。正如當年蘋果電腦、Windows由初推出至成熟，也是經年累月的事；而手機市場更是英雄塚，競爭更激烈、淘汰來得更殘酷，且看諾基亞的Symbian、三星的OS bada 、微軟的WP、BlackBerry的BlackBerry OS等，統統也是失敗離場，就可知開發OS之難。
要研發OS，可能是出於政治考慮，但當此事進入實際操作，就是一個徹徹底底的市場問題。當客戶只會誠實地揀選最適合自己的產品，但政治考慮又是必須顧及的因素時，怎樣處理這個市場與行政命令間的矛盾，其實才是華為開發OS的最大考驗。
作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）