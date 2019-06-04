動物心電儀雲端傳輸AI診斷

ANIWEAR於2016年成立，最初開發可收集動物心跳、呼吸、體溫、活躍度等數據的「智能寵物頸帶」，但發現產品不夠針對解決用家痛點。有一貓一狗的麥年豐發現，心臟病除了是人類常見致命疾病，動物一樣，但獸醫欠支援，做動物的心電圖不易，除非已知有心臟問題，否則不會輕易檢查。因此，他設計出動物專用心電圖檢測儀「CardioBird」。

CardioBird體積細小，使用簡單，醫護人員先噴濕動物心口，把儀器套入手指，然後將儀器貼着動物心口，儀器有「關節」，可因應動物胸形調整弧度，然後自然抱住寵物30秒完成採集。儀器透過應用程式一方面生成心電圖，數據隨即傳到雲端，由人工智能診斷模型分析及判讀。分析報告會先由ANIWEAR動物心臟專科團隊核實，其後5至10分鐘內獸醫就會收到報告，列出可能患有的疾病及治療建議。

麥年豐表示，整個人工智能平台已有香港、台灣、泰國及日本逾80間動物診所及醫院使用，醫生可免費獲得軟硬件，使用後與平台分成診療費用。平台主要針對貓狗，但他指儀器基本上適用於所有哺乳類動物，一般寵物如兔子、葵鼠都可。他笑說，曾於泰國試過替比手心還小的蜜袋鼯做心電圖，「我就以壽司師傅做壽司的手勢，成功量出心電圖」。

建動物心電圖數據庫

麥年豐說，同樣是狗，但不同品種的心電圖應不同，「例如芝娃娃和法國鬥牛犬，體型差很遠，數據上應有不同，但現代醫學就當他們一樣」。他指其產品有助建立動物數據庫，料最快可得出臘腸狗、貴賓犬、摩天使的心電圖規律，為業界提供更多資料，亦可持數據進入獸醫業較成熟的歐美市場。

明報記者 林穎茵