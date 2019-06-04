西九首席財務總監請辭 離職第6人 議員憂管治斷層 促管理局交代

西九：穩健繼任計劃

西九文化區管理局回覆稱，一向不評論個別員工的離任，指一般機構正常業務運作過程中，人事變動時有發生，不會影響項目進展和運作，每當出現職位空缺時，管理局會招聘，並成立遴選小組物色合適人選。西九強調，管理局擁有穩健的人力資源管理和繼任計劃，確保人事變動時交接暢順。

據悉，6名會離開的高層中，5人屬架構中的高級管理人員，除早前報道提及的表演藝術行政總監茹國烈、資訊及通訊科技總監陳鳳英、拓展總監馬居廉（Julian Marland）、商務總監韋基信（Christian Wright），亦包括首席財務總監謝建朋；另外一人便是技術發展主管Paul Hennig。當中以馬居廉加入年期最短，不足2年（見表）。

謝建朋擁有會計師專業，曾任香港科技園公司財務及企業服務副總裁，他於2014年12月加入西九時擔任財務行政總監，今年1月獲委任為首席財務總監，負責財務、拓展和創新及科技事務。

知情人士：帳目混亂 權責出問題

有知情人士估計，多名高層離開與西九財務狀况和管理人員權責有關，「盤數又亂，管理架構重組後，似乎權責又出現問題」，促請管理局應正視多年來人事頻生變動的警號，但不認為今次「地震」會延伸至中低層的離職潮，「內部未至於是『班底式』的工作」。另一消息稱，在港營運文化區是嶄新慨念，每一崗位都絕非輕易，「全世界史無前例，與其他博物館有不同定位及要求」。

據最新立法會文件，管理局預計員工總數將由2018/19年度520人增至2019/20年度821人，升幅近六成，知情人士認為，面對財政緊絀和人事變動等問題，暫不應將團隊無限擴充。

立法會監察西九文化區計劃推行情况聯合小組委員會委員鄺俊宇表示，綜合地庫的最大部分剛獲撥款，意味文化區的挑戰愈來愈多，恐今次「地震」令管治有斷層，促請管理局於下周的小組會議交代，「究竟是心灰意冷，抑或挑戰太大而走？」

西九管理局董事局成員靳埭強則對人事變動不感驚訝，亦不認為管治出現危機，「CEO（行政總裁）都走過，（當時）走得更快」。他稱部分人已加入管理局多年，想有新發展亦正常，加上近年管理局團隊逐漸壯大，團隊的「副手」能協助管理局繼續運作。

明報記者 岑詠欣