港聞

港聞二

下一篇 上一篇

西九首席財務總監請辭 離職第6人 議員憂管治斷層 促管理局交代

【明報專訊】西九文化區今年起陸續有表演藝術設施啟用，然而除轉盈為虧，未來3年度營運料錄得赤字外，高層亦出現「地震」。據悉過去1年至少6名高層提出離開西九，並會陸續離任，除早前本報披露、任職9年的表演藝術行政總監茹國烈，亦包括首席財務總監謝建朋。有立法會議員促請管理局解釋多名高層離職原因，認為對管理局架構不健康，恐有管治斷層。

西九：穩健繼任計劃

西九文化區管理局回覆稱，一向不評論個別員工的離任，指一般機構正常業務運作過程中，人事變動時有發生，不會影響項目進展和運作，每當出現職位空缺時，管理局會招聘，並成立遴選小組物色合適人選。西九強調，管理局擁有穩健的人力資源管理和繼任計劃，確保人事變動時交接暢順。

據悉，6名會離開的高層中，5人屬架構中的高級管理人員，除早前報道提及的表演藝術行政總監茹國烈、資訊及通訊科技總監陳鳳英、拓展總監馬居廉（Julian Marland）、商務總監韋基信（Christian Wright），亦包括首席財務總監謝建朋；另外一人便是技術發展主管Paul Hennig。當中以馬居廉加入年期最短，不足2年（見表）。

謝建朋擁有會計師專業，曾任香港科技園公司財務及企業服務副總裁，他於2014年12月加入西九時擔任財務行政總監，今年1月獲委任為首席財務總監，負責財務、拓展和創新及科技事務。

知情人士：帳目混亂 權責出問題

有知情人士估計，多名高層離開與西九財務狀况和管理人員權責有關，「盤數又亂，管理架構重組後，似乎權責又出現問題」，促請管理局應正視多年來人事頻生變動的警號，但不認為今次「地震」會延伸至中低層的離職潮，「內部未至於是『班底式』的工作」。另一消息稱，在港營運文化區是嶄新慨念，每一崗位都絕非輕易，「全世界史無前例，與其他博物館有不同定位及要求」。

據最新立法會文件，管理局預計員工總數將由2018/19年度520人增至2019/20年度821人，升幅近六成，知情人士認為，面對財政緊絀和人事變動等問題，暫不應將團隊無限擴充。

立法會監察西九文化區計劃推行情况聯合小組委員會委員鄺俊宇表示，綜合地庫的最大部分剛獲撥款，意味文化區的挑戰愈來愈多，恐今次「地震」令管治有斷層，促請管理局於下周的小組會議交代，「究竟是心灰意冷，抑或挑戰太大而走？」

西九管理局董事局成員靳埭強則對人事變動不感驚訝，亦不認為管治出現危機，「CEO（行政總裁）都走過，（當時）走得更快」。他稱部分人已加入管理局多年，想有新發展亦正常，加上近年管理局團隊逐漸壯大，團隊的「副手」能協助管理局繼續運作。

明報記者 岑詠欣

相關字詞﹕6高層離任 人事變動 西九管理局

上 / 下一篇新聞

條例列明倘涉國防 中央可指令移交 陳文敏：意味廢除特首把關權力 陳弘毅：只適用於外國申請
條例列明倘涉國防 中央可指令移交 陳文敏：意味廢除特首把關權力 陳弘毅：只適用於外國申請
前刑檢專員：中央從未干預移交
前刑檢專員：中央從未干預移交
林鄭拒見法律界選委 陳景生：不負責任
林鄭拒見法律界選委 陳景生：不負責任
內地法院核准後 超追訴期可續起訴
內地法院核准後 超追訴期可續起訴
前稱可研究 陳弘毅：港人港審難符中港憲制關係
前稱可研究 陳弘毅：港人港審難符中港憲制關係
泳客溺斃研死因 揭救生真空 救生員認飲水上廁離崗位
泳客溺斃研死因 揭救生真空 救生員認飲水上廁離崗位
調查：1/3醫管局醫生 不滿目前工作
調查：1/3醫管局醫生 不滿目前工作
鏹淋老闆娘毁容 按摩女囚12年
鏹淋老闆娘毁容 按摩女囚12年
商戶入泰韓冰鮮豬應市
商戶入泰韓冰鮮豬應市
偵探社跟蹤無GPS 涉違商品例 一人被捕 職員：廣告要吸引少少
偵探社跟蹤無GPS 涉違商品例 一人被捕 職員：廣告要吸引少少
取手機裝程式追蹤涉違法
取手機裝程式追蹤涉違法
「百億」生意談不成 商人遭勒索3500萬
「百億」生意談不成 商人遭勒索3500萬
城巴攔腰撞穿梭巴17傷
城巴攔腰撞穿梭巴17傷
200億購158社福用物業 元朗最多 張超雄稱為規劃「補鑊」 促交代服務短缺情况
200億購158社福用物業 元朗最多 張超雄稱為規劃「補鑊」 促交代服務短缺情况
水漲船高 料業主叫價硬
水漲船高 料業主叫價硬
肛交性侵網友案 廚工涉姦單親母
肛交性侵網友案 廚工涉姦單親母
走入建制 張炳良沉思代燭光：京看待港民主 六四後更顧忌
走入建制 張炳良沉思代燭光：京看待港民主 六四後更顧忌
政改煞停黨政未分 意外造就經改加速
政改煞停黨政未分 意外造就經改加速
湯家驊：仇恨政權 未必助平反
湯家驊：仇恨政權 未必助平反
彭定康：英批判克制 免阻建機場
彭定康：英批判克制 免阻建機場
三十年前今日 中共血腥鎮壓群眾 軍隊開槍死傷三千
三十年前今日 中共血腥鎮壓群眾 軍隊開槍死傷三千
飾天安門母親 如親歷其痛 首赴晚會 六四劇演員：代遺屬亮燭
飾天安門母親 如親歷其痛 首赴晚會 六四劇演員：代遺屬亮燭
部分大專組織去晚會
部分大專組織去晚會
《我是記者》真名說真話
《我是記者》真名說真話
動物心電儀雲端傳輸AI診斷
動物心電儀雲端傳輸AI診斷
曾於美衛生部研腦電波
曾於美衛生部研腦電波
專欄﹕中國OS的成敗關鍵／文：章濤
專欄﹕中國OS的成敗關鍵／文：章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
睇到「師奶聯署」反修例 葉劉：驚老公內地包二奶被移交？
睇到「師奶聯署」反修例 葉劉：驚老公內地包二奶被移交？
民主黨獲贈暗喻六四內地首日封
民主黨獲贈暗喻六四內地首日封
運動平台宣傳3.7公里運動 「呢一場，你參唔參加？」
運動平台宣傳3.7公里運動 「呢一場，你參唔參加？」
貼維園指示牌 社民連派2萬張六四貼紙
貼維園指示牌 社民連派2萬張六四貼紙
沙中線聆訊 忽然關熱刺事
沙中線聆訊 忽然關熱刺事
8．4全民運動日 重點推廣武術
8．4全民運動日 重點推廣武術