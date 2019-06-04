《我是記者》真名說真話

拒「自我審查」 編委：許多人豁出去

該書執行編輯張結鳳說，編委會邀請過百名新聞工作者，最終有60人答應以文字或影片作紀錄。另一編輯委員會成員陳慧兒說，部分受邀者因現時工作崗位敏感，或記憶模糊而婉拒；亦有作者曾一度想推辭，但有感這或是「自我審查」，最後堅持參與撰文。陳說今次有很多作者豁出去，因為想記錄真相。另外，張結鳳說曾有個別作者提出以筆名撰文，惟執委會最終決定全部人用真名，因眾人皆是「用真名說真話」。

楊健興說，30年來社會對六四事件有很多扭曲，他點名批評「六四真相研究組」聯合召集人張家敏把事件說成「屠殺解放軍」，「我覺得是好離譜的說法，這樣都說得出口」。楊希望透過此書將真相再說一遍。書中亦有10多名六四後才入行的記者，分享六四對自己的啟發及採訪「後六四」新聞的經驗，當中包括中文大學新聞與傳播學院高級講師陳惜姿。她在書中提及自己受六四影響而入行當記者；而在新書發布會上，她分享早前她的學生在大學刊物上寫有關當年中大學生上京支援六四的專題報道。陳說，對於有年輕人關心六四而感動，「我看得出同學做訪問時是『入心』，而非只為交功課」。

《我是記者──六四印記》於今日（4日）維園六四燭光晚會公開發售。