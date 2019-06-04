屬「00後」的陳柏堯說自己雖沒經歷六四，但覺得八九民運的訴求和精神「影響很多現時本土運動的人」，不應被遺忘，亦應被尊重。對於有大專組織因不認同支聯會「建設民主中國」綱領而不出席晚會，他認為在港爭取民主，與支聯會追求中國民主的立場沒矛盾。他說應接受所有悼念六四的方式，互相包容，如今年大專合辦聯校論壇，「大家只是出發點不同，可能支聯會側重多點在內地或死難者家屬，聯校論壇側重於本地，例如香港何去何從」，兩者沒衝突。

中大善衡書院學生會及明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合社會科學院聯會亦發聲明表示會出席六四晚會。中大善衡書院學生會外務副會長彭駿一說，參加原因與大部分港人一樣，認為六四是不公之事，出席晚會除悼念死難者外，亦將歷史傳承。他說，89年學生的抗爭與現今港人的抗爭相似，皆是爭取自由和民主。

另外，位於佐敦的小學德信學校今年繼續有為六四死難者祈禱。校長郭超群稱，已於上周一（27日）舉行，30年來風雨不改。